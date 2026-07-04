Metrópoli | 04-07-26 | 15:28 |

Los de la Ciudad de México tendrán música en vivo y actividades gratuitas para acompañar –y celebrar– el encuentro de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra, con el objetivo de evitar aglomeraciones en el .

Uno de los escenarios principales se ubicará en el Monumento a la Revolución, donde, además de la transmisión del encuentro, se presentarán , La Original Banda Limón y Marinés Ochoa, quienes amenizarán la celebración de los aficionados.

Clara Brugada anunció que las alcaldías se sumarán a los festejos en la Ciudad de México. Fotos: Especiales (@CulturaCiudadMx)
Clara Brugada anunció que las alcaldías se sumarán a los festejos en la Ciudad de México. Fotos: Especiales (@CulturaCiudadMx)

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¿Qué artistas se presentarán en los festivales de las alcaldías?

  • Unidad Independencia, alcaldía Magdalena Contreras: Lost Acapulco
  • Campos Revolución, alcaldía Gustavo A. Madero: Danzonera Urban
  • Deportivo Hermanos Galeana, alcaldía Gustavo A. Madero: Sonex
  • Parque de las Américas, alcaldía Benito Juárez: Mariachi Femenil Innovación Mexicana
  • Parque La Bombilla, alcaldía Álvaro Obregón: Los de Abajo
  • Utopía La Heroica, alcaldía Venustiano Carranza: Internacional y Explosiva Sonora Dinamita
  • Utopía Meyehualco, alcaldía Iztapalapa: Grupo Aroma.
  • Utopía Mixhuca, alcaldía Iztacalco: Out of Control Army
  • Explanada de la alcaldía Iztacalco: Sonido Caribay, Sonido Sinay y La Sonora Dinamita

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Habrá más de 100 festejos alrededor de la capital con los que se buscará descentralizar la “fiesta” en el Ángel de la Independencia. Foto: Especial
Habrá más de 100 festejos alrededor de la capital con los que se buscará descentralizar la “fiesta” en el Ángel de la Independencia. Foto: Especial

Previamente, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que las alcaldías se sumarán a los festejos en la Ciudad de México, de tal forma que para el próximo domingo, habrá más de 100 festejos alrededor de la capital con los que se buscará descentralizar la “fiesta” en el Ángel de la Independencia.

vr

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