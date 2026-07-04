Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) detuvieron en calles de la alcaldía Cuauhtémoc a cuatro jóvenes, tres de ellos menores de edad, presuntos integrantes de la Anti Unión Tepito, quienes se encontraban en posesión de 42 dosis de marihuana y un arma de fuego.

De acuerdo con información de la SSC, la Anti Unión Tepito mantiene una disputa con otro grupo criminal en calles de la zona centro de la Ciudad de México.

La captura de realizó luego de que la Policía capitalina recibiera una denuncia ciudadana realizada al 911, por la presencia de jóvenes armados en la calle Matamoros, en la colonia Morelos.

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Al llegar al lugar, los uniformados realizaron una revisión a los sospechosos, mediante la cual les hallaron las 42 bolsas con la yerba y el arma de fuego abastecida con cuatro cartuchos.

Por lo anterior se detuvo a los menores de 15, 16 y 17 años de edad, así como al joven de 19 años.

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Los detenidos ya fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

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