La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) descartó la existencia de una “guerra de drones” en la frontera entre México y Estados Unidos, así como una incursión de aeronaves no tripuladas empleadas para vigilar a agentes fronterizos en territorio estadounidense.

Esto luego que EL UNIVERSAL publicó que el vocero de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, sector Tucson, Jesús Vasavilbaso, ha visto cómo los traficantes de personas —que ahora son parte del Cártel de Sinaloa- se han diversificado con el uso de nuevas tecnologías, como drones, en la frontera sur con México.

La Patrulla Fronteriza en esta zona celebra el muro tecnológico que refuerza la administración del presidente Donald Trump, con sensores, cámaras de videovigilancia de última generación y más alambre de púas. Esta es la primera defensa de contención.

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En recorridos por tierra, los policías fronterizos buscan también señales de drones del crimen. Foto: Eduardo Dina/ EL UNIVERSAL

En un comunicado la SSPC señaló que de acuerdo con la información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), durante 2025 y 2026 no se han registrado aseguramientos de drones vinculados con actividades ilícitas en la zona fronteriza de Nogales, Sonora, y Tucson, Arizona.

Detalló que las autoridades mexicanas mantienen vigilancia permanente del espacio aéreo nacional y cuentan con capacidades para detectar aeronaves tripuladas o no tripuladas que operen sin autorización.

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Sostuvo que, ante cualquier riesgo, se aplican los protocolos correspondientes para su seguimiento e inhibición, con estricto apego al marco jurídico.

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Las instituciones del Gabinete de Seguridad resaltaron que mantienen comunicación y coordinación permanentes con las autoridades de Estados Unidos.

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Esto mediante los mecanismos institucionales de cooperación y bajo los principios de respeto irrestricto a la soberanía y a la integridad territorial, confianza mutua, responsabilidad compartida y diferenciada, y coordinación sin subordinación.

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