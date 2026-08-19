Michoacán.- Una serie de bloqueos carreteros y quema de vehículos se registra en distintos puntos del estado de Michoacán, ante un fuerte despliegue de fuerzas estatales y federales, sin que hasta el momento se haya dado a conocer si hubo alguna detención importante.

Los informes preliminares señalan que los hechos de violencia, suscitados principalmente en las regiones de Zamora, La Piedad y Jiquilpan, son la respuesta de grupos de la delincuencia organizada a un operativo encaminado para detener a un importante líder criminal.

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El despliegue de las fuerzas de seguridad y militares tiene una importante presencia en la localidad de Tinaja de Vargas, del municipio del municipio de Tanhuato, la tierra natal de Heraclio Guerrero Martínez, Tio Lako, uno de los líderes del CJNG.

Sin embargo, las autoridades no han revelado si hasta este momento detalles del operativo.

Foto: Cortesía Paulina Valencia / Noticias Alerta Michoacán

Bloqueos en Michoacán

Al más reciente corte, el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i), reportó los siguientes bloqueos:

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MORELIA: Carretera Morelia - Quiroga, a la altura del Correo.

TZINTZUNTZAN: Carretera Pátzcuaro - Tzintzuntzan, a la altura de Sanabria.

COENEO: Carretera Comanja - Coeneo, a la altura de Comanja.

ZACAPU: Crucero Franco Reyes.

La Piedad-Ecuandureo a la altura de La Esperanza.

La Piedad-Ecuandureo, a la altura del Libramiento Marti Mercado.

La Piedad-Vista Hermosa, a la altura de Estación Patty.

La Piedad- Numarán pasando Villas de Las Lomas.

La Piedad-Carapan; Churintzio Desviación a Autopista.

La Piedad-Carapan; Zinapáro comunidad El Salvador.

Carretera Zamora-Ecuandureo en la localidad El Sauz.

Carretera libre de Ecuandureo-La Piedad localidad Quiringúicharo.

Carretera Zamora-La Barca a la altura de El Pochote.

Purepero-Tlazazlca referencia por Global Gas.

ZAMORA: Camino del Pochote - Ario de Rayón.

ZAMORA: A la altura del Yaki.

CHILCHOTA: Carretera libre Zamora-Carapan localidad Los Nogales.

CHILCHOTA: Carretera libre Chilchota-Carapan, localidad Tanaquillo. (Chilchota)

Carretera libre Zamora-Ixtlán (límite entre ambos municipios).

ECUANDUREO: A la entrada de Ecuandureo entre Localidad Ucácuaro y Ecuandureo.

ECUANDUREO: A la altura del oxxo.

Carretera Carapan - Zacapu a la altura de la subestación de CFE.

TANGANCÍCUARO: Carretera Estatal Tangancícuaro- Carapan a la altura del KM 124 cerca de Los Nogales.

Carretera la Barca a la altura de Los Sauces

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