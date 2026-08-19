La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la reunión que sostuvo ayer con integrantes de su gabinete legal y ampliado tuvo como objetivo definir los detalles de la presentación de su segundo informe de gobierno en diversos estados del país, además de establecer la manera en que cada secretaría dará cuenta de sus resultados.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el encuentro estuvo dedicado a revisar cómo se presentará el informe y adelantó que habrá actividades en distintas entidades de la República.

“Abordamos el tema del informe. De cómo va a ser el informe. Vamos a hacer informes, ya les vamos a informar aquí, informes en todas las entidades de la República y en la mañanera vamos a dar, digamos, la glosa del informe de cada una de las secretarías”, explicó.

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Sheinbaum señaló que en los próximos días se darán a conocer los detalles sobre el formato y la organización de estas actividades, con las que su gobierno busca informar directamente en los estados sobre los avances alcanzados durante el segundo año de administración.

Además, indicó que en las conferencias matutinas se realizará la glosa del informe de cada una de las secretarías, por lo que los titulares de las dependencias expondrán los principales resultados de sus respectivas áreas.

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La reunión se realizó ayer en Palacio Nacional y contó con la participación de integrantes del gabinete legal y ampliado, quienes revisaron los temas y resultados que serán incluidos en el segundo informe de gobierno.

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