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Un hombre de 41 años resultó lesionado luego de ser atropellado por el conductor de un vehículo en calles de la colonia Bosques de las Lomas, alcaldía Miguel Hidalgo.
El accidente ocurrió en la calle Ahuehuetes Sur y su esquina con Bosques de Primavera, donde el automóvil involucrado terminó varado a la orilla de una barranca.
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Paramédicos acudieron al sitio y atendieron al hombre, quien presentó probable fractura de fémur derecho y traumatismo craneoencefálico moderado.
Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.
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