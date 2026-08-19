Metrópoli | 19-08-26 | 10:50 |

Un hombre de 41 años resultó lesionado luego de ser atropellado por el conductor de un vehículo en calles de la colonia Bosques de las Lomas, .

El accidente ocurrió en la calle Ahuehuetes Sur y su esquina con Bosques de Primavera, donde el automóvil involucrado terminó varado a la orilla de una barranca.

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Paramédicos acudieron al sitio y atendieron al hombre, quien presentó probable fractura de fémur derecho y traumatismo craneoencefálico moderado.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

LL

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