Estados | 19-08-26 | 11:45 | Actualizada | 19-08-26 | 11:47 |

La regidora de Tequila, Luz Elena Aguirre Sandoval, una de las que denunció la corrupción de exalcalde Diego Rivera Navarro, renunció a Morena, partido con el que llegó al cargo; la edil, que desde hoy es independiente, argumentó diferencias con la dirigencia estatal del partido que no la respaldó durante momentos de violencia y amenazas.

Aguirre Sandoval, quien cuenta con un “pulso de vida” tras las denuncias que hizo contra Rivera Navarro, indicó que durante meses luchó desde su trinchera esperando el acompañamiento de dirigentes y compañeros de partido, pero nunca ocurrió.

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“Nos quedamos solos por muchos meses, me quedé sola en la trinchera”, señaló en un mensaje tras hacer pública su renuncia al partido guinda.

Aseguró que su decisión responde a una cuestión de lealtad hacia la ciudadanía que representa, lealtad que, dijo, está por encima de cualquier partido político.

“Mi persona le debe lealtad a mi pueblo y no a un partido que nos dio tan brutalmente la espalda”.

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afcl/LL

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