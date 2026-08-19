Culiacán, Sin.- La presidenta municipal interina de Mazatlán, Minerva Osuna Zavala, negó que se oculten datos sobre los delitos de alto impacto y la situación de violencia que se vive, pero considero exagerados las cifras que divulgan regidores de oposición en sesiones de cabildo sobre el número de asesinatos que se han cometido.

Sin dar cifras sobre este delito, de los últimos cuarenta y nueve días, cuya incidencia delictiva se disparó, indicó que va a solicitar a la Fiscalía General del Estado que le proporcione datos oficiales sobre el número de homicidios dolosos que se han registrado en su municipios del mes de julio pasado a la fecha.

Dio a conocer que en la Mesa de Seguridad que se celebra se analiza la situación que se presenta por delitos y las zonas más conflictivas, con base en ello, se definen las estrategias para retornar la tranquilidad en la ciudad y el medio rural.

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La alcaldesa interina del Mazatlán manifestó que se dispone de una fuerza de casi mil elementos navales y de la Guardia Nacional que mantienen una vigilancia continua en toda la zona turística, como parte de las estrategias acordadas.

En una de las sesiones de cabildo celebrada la semana pasada, la regidora del Partido Acción Nacional, Wendy Barajas Cortés, reseño que el mes de julio pasado, el número de asesinatos violentos registrados en Mazatlán, alcanzó los treinta y cuatro casos, cifra que es escandalosa con relación a meses y años pasados.

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La representante popular, indicó que en base a datos oficiales que se conocen, en los primeros dieciocho días del mes de agosto, el número de homicidios dolosos, es casi similar, a la cifra con la que cerró el puerto el mes pasado.

Puntualizó que le sorprendió la forma como la presidenta municipal interina intento descalificarla, sin tener ella a la mano las estadísticas oficiales que mensualmente hace públicas la Fiscalía General del estado.

LL