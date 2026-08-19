Culiacán, Sin.- Un total de 963 mil 380 uniformes escolares son dotados en forma gratuita a los estudiantes de educación básica del estado, para el inició del nuevo ciclo educativo que iniciará el próximo lunes, por lo que se pidió a las padres de familia o tutores acudir a los centros de canje para obtenerlos.

En el caso de los escolares del nivel de preescolar, estos reciben un par de calzado deportivo, por lo que se cuenta con 121 proveedores registrados en los veinte municipios, para que las familias acudan por ello, llevando consigo el Curp del menor, el folio de la inscripción en el plantel y copia de la identificación del padre o tutor.

La Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado, Gloria Himelda Félix Niebla señaló que de los 481 mil 690 estudiantes inscritos en educación básica, poco más de cincuenta por ciento de ellos ya cuentan con un par de uniformes escolares gratuitos y del paquete de útiles escolares que se entregan.

Lee también Chiapas podrá anular elecciones por violencia política de género; agresores no podrán competir en comicios extraordinarios

Dio a conocer que en los veinte municipios del estado, desde el pasado tres agosto, se abrieron 592 centros de canje de uniformes escolares y se habilitaron 402 entros de entrega de paquetes escolares gratuitos a cada uno de los alumnos que iniciarán el nuevo ciclo escolar.

La funcionaria estatal explicó que de estos centros de canje, 592 están habilitados exclusivamente para la entrega de los uniformes y 402 para los útiles escolares, por lo que es necesario que los padres de familia o tutores, deben presentar el CURP de los alumnos, la boleta o clave del estudiante, el folio de preinscripción.

[Publicidad]

Comentó que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, asignó a Sinaloa tres millones 515 mil 923 volúmenes, para ser distribuidos en los cuatro mil 607 planteles de preescolar, primaria y secundaria, de los cuales ya se distribuyeron un millón 611 mil 762 libros

LL