¿Estás planeando tu próximo viaje? Tu pasaporte mexicano puede abrirte las puertas a 150 países sin necesidad de solicitar una visa, según la 'Guía de Viaje' de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En Destinos te damos la lista de los más populares.

¿Qué países aceptan el pasaporte mexicano sin visa?

América

Si es tu primera aventura en el extranjero, la "Guía de viaje" enlista las siguientes opciones para entrar con tu pasaporte mexicano sin necesidad de solicitar una visa:

Argentina

Brasil

Colombia

Chile

Perú

Uruguay

Ecuador

Guatemala

Costa Rica

Belice

También puedes visitar República Dominicana, Jamaica y las Bahamas, aunque, si haces conexión en Estados Unidos, es obligatorio tener visa estadounidense.

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Europa

Si te quieres lanzar al viejo continente, los mexicanos no necesitan visa para estar por estancias cortas, de aproximadamente 90 días, en países como:

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España

Francia

Italia

Alemania

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Suiza

Noruega

Suecia

Austria

Para viajar al Reino Unido, vas a requerir, antes de abordar tu vuelo, una Autorización Electrónica de Viaje (ETA).

Si pierdes tu pasaporte mexicano en el extranjero, puedes solicitar uno de emergencia. Foto: Magnific

Asia

Para los que prefieren destinos orientales, la "Guía de viaje" de la SRE indica que con tu pasaporte mexicano puedes visitar países como:

Japón

Singapur

Malasia

Filipinas

Tailandia

Y por si te lo preguntabas, en China sí es necesario contar con una visa.

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Mientras que en Corea del Sur puedes pasar sin este documento sólo para fines de turismo, negocios y otras actividades no remuneradas, con estancias cortas (90 días). En lo que resta del 2026 tampoco se pedirá K-ETA.

África

África también aparece en este mapa; con tu pasaporte mexicano tienes la opción de visitar Marruecos, Túnez, Botsuana, Lesoto, Esuatini, Namibia y Sudáfrica. De igual manera, las estancias máximas son de 90 días.

Oceanía

Para viajar a Nueva Zelanda en plan de turismo, los mexicanos no requieren visa, peros sí deben tramitar la NZeTA (Autorización Electrónica de Viaje) y pagar el impuesto turístico.

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Finalmente, tal como lo indica la guía de la Secretaría de Relaciones Exteriores, destinos como Fiyi y Samoa admiten el ingreso sin un visado.

Pese a que sólo te piden el pasaporte, hay otros documentos que necesitas presentar en estos países como comprobantes de vuelos. Foto: Pexels

Además del pasaporte, ¿qué podrían pedirte?

Aunque un destino no te pida una visa y admita tu entrada solo con el pasaporte vigente, otros documentos que podrían solicitarte las autoridades de inmigración son:

Boleto de ida y vuelta o itinerario de continuación de viaje

Comprobantes de hospedaje o dirección donde te alojarás

Comprobantes de solvencia económica (estados de cuenta, recibos de nómina, cuentas de ahorro o inversión)

Seguro de viaje internacional

Autorizaciones electrónicas, que son formularios requeridos antes de abordar

Pagar algún impuesto o derecho.

No olvides que cumplir con tus documentos vigentes, entre los que se encuentra el pasaporte mexicano, es clave para asegurar tu entrada a tu destino soñado.

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