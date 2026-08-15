¿Eres fan del cine mexicano? Entonces debes saber que uno de los actores más recordados es Mario Moreno "Cantinflas" y ya tiene su propio museo en la Ciudad de México.

Sin duda, es un gran plan para quienes les aman sus películas y sus frases como "A sus órdenes jefe".

Sigue leyendo a Destinos para conocer su ubicación y horarios.

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¿Qué ver en el nuevo museo de Cantinflas?

El Museo Mario Moreno Cantinflas tiene una exposición permanente que lleva por nombre “Aquí está el detalle". El recorrido aborda diferentes etapas de vida del actor mexicano, desde el inicio de su carrera artística hasta lo que hay detrás de sus personajes emblemáticos.

En el recorrido hay cerca de 400 piezas originales:

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Fotografías

Vestuario

Objetos personales

Guiones

Reconocimientos y otros

El museo no se conforma con mostrar una colección detrás de una vitrina, también utiliza otros recursos para hacer más atractiva su exposición: material audiovisual, recursos inmersivos y espacios interactivos para enriqueces la experiencia del visitante.

No puede faltar la tienda con souvenirs y próximamente tendrá un restaurante.

En el recorrido hay objetos personales de Mario Moreno Cantinflas, como vestuarios y reconocimientos. Foto: Fever

¿Cuánto cuesta la entrada al Museo Mario Moreno Cantinflas?

¿Te animas a conocer este nuevo espacio dedicado a Cantinflas? Las entradas tienen diferentes precios y pueden comprarse a través del sitio oficial de Fever:

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Entrada general: desde $247

Residentes de México: desde $147

Estudiantes, profesores y personas de la tercera edad: desde $77

Al momento de adquirir tus boletos, debes seleccionar la fecha y hora de visita. El museo abre de miércoles a domingo desde las 12:00 a las 17:00 horas.

Tip: llega al menos 15 minutos antes del inicio del recorrido.

¿Dónde se encuentra el nuevo museo de Cantinflas?

Tu viaje al universo de Cantinflas te espera en Córdoba 84, colonia Roma Norte, en CDMX.

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Si viajas en transporte público, llega a la estación Insurgentes de la Línea 1 del Metro o estación Álvaro Obregón de la Línea 1 del Metrobús.

Si vas en automóvil, el acceso principal es por Avenida Álvaro Obregón o Insurgentes Sur. No hay estacionamiento, pero sí parquímetros.

Descubre la historia de Cantinflas en este nuevo museo en la CDMX. Foto: Fever

¡Ahora sí, chato! Ya tienes todos los detalles para conocer este nuevo museo, planear tu visita y buscar un acompañante que también sea fan.

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