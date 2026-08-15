Andrés Manuel López Beltrán pasó de pretender operar el legado de su padre a estar en la mira del gobierno de EU quien decidió cancelarle la visa en un contexto donde la administración de Donald Trump acusa que hay políticos colaborando con el narco, lo que se sumó a una serie de escándalos de negocios presuntamente al amparo del poder, viajes y estilo de vida ajenos a la austeridad. 🚨🙅🏽‍♂️

La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó al retiro de visa que anunció “Andy” López Beltrán. 🇺🇸

Hija de mexicanos desaparecidos no pierde la esperanza tras terremoto en Colombia, tras detectar señales de vida dice: "ojalá sean ellos".🇲🇽🇨🇴

Sin mencionar a Andy, Landau sube mensaje a redes; “¿estás disfrutando del show? Rellena tus palomitas".🍿

Cámaras captaron el momento en el que una estructura del centro comercial Paseo Interlomas cae sobre una camioneta ocasionando que su conductora pierda la vida.☠️

Hallan depósito clandestino de huachicol en Hidalgo, recuperan 33 unidades de transporte federal robadas.⛽️💰

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Superpeso rompe el piso de 17 unidades por dólar; moneda mexicana gana terreno a la divisa estadounidense.💵💪🏽

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Dato musical 🎶

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