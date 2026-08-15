Manuel Valdés, Tony Salazar, Alan Garcés y El Grone subirán hoy al escenario de La Terraza para hacer reír al público y, al mismo tiempo, recaudar fondos para 17 perros que fueron rescatados después de una década de maltrato.

La función, con un costo de 100 pesos, busca ayudar a cubrir los gastos médicos y de alimentación de los animales, varios de ellos encontrados con desnutrición severa, lesiones por golpes y, en un par de casos, señales de abuso.

La iniciativa nació de la activista Carla Santillán, quien conoció el caso en diciembre del año pasado y comenzó a buscar ayuda luego de descubrir que la denuncia por maltrato, ocurrida en la Col. Nextitla, ya había sido presentada desde 2024.

“Lo primero que hice fue hacer la denuncia en PAOT. Toqué muchas puertas en brigadas de vigilancia animal, con todos los contactos que tengo de rescatistas, de protectoras, para ver si alguien nos podía ayudar, nadie quiso”, cuenta.

Ante la falta de respuesta, Santillán buscó directamente al alcalde de Miguel Hidalgo, quien intervino para poner en marcha los procesos de rescate.

La fundación Amor sin raza también se sumó con alimento y atención médica, aunque los gastos continúan. Por eso el stand up se convirtió en una alternativa para recaudar dinero sin perder el objetivo de entretener al público.

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“La idea surgió de hacer reír a la gente y que pueda apoyar, que no lo vea como ‘doy el dinero y no recibo nada a cambio’, sino que reciba un show y aparte ayude”, explica Manuel Valdés.

El comediante también ha participado en espectáculos con fines altruistas y recuerda que desde niño enfrentó cáncer, experiencia que reforzó su interés por apoyar causas.

Parte de lo recaudado esta noche será destinada a cubrir la deuda hospitalaria que dejó Mami, una de las perritas rescatadas, quien murió pese a la atención por los abusos que sufrió. Santillán dice que continuará buscando ayuda para otros animales, después de un caso en el que incluso fueron encontrados restos óseos en las cañerías del lugar donde vivían los perros.

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