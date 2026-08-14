El subsecretario de Estado Christopher Landau respondió a un usuario en X: "¿estás disfrutando del show?, rellena tus palomitas. Amarás la siguiente parte", con una imagen de él.

El usuario El Quitavisas posteó en 2025: "Comunicado / Notice 01-B. A partir de hoy, se evaluarán los tuits emitidos en horario laboral. Las visas se revocarán sin previo aviso".

El mensaje se da luego de que Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, reclamara públicamente la revocación de su visa estadounidense.

Andy publicó la noche del jueves una carta dirigida al presidente Donald Trump, en donde le pregunta si él está al tanto de la medida y de no ser así, pide el cese de Landau, a quien responsabiliza directamente, así como el de su jefe, Marco Rubio.

Estados Unidos no ha informado qué llevó a la suspensión de la visa del hijo del expresidente.

Un vocero de la embajada de Estados Unidos en México, que habló en condición de anonimato porque no está autorizado a hablar públicamente del caso, dijo el viernes a The Associated Press que los expedientes de visado son confidenciales, según la legislación estadounidense, y que no se pueden comentar los detalles de los casos individuales.

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La mandataria Claudia Sheinbaum dijo que estas revocatorias respondían a "una búsqueda de interferir" y tenían "un sentido político".

"No tiene por qué haber injerencia de ningún país", dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.

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López Beltrán calificó la medida de "estilo hitleriano" en esta carta que publicó en redes sociales. Dijo que no hay "prueba alguna" para justificar la acción.

"Él tiene el derecho de escribir lo que él decida", estimó Sheinbaum, que descartó algún problema en la crucial relación con Washington.

"Siempre hay que buscar una buena relación, pero también hay que decir las cosas", añadió.

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Morena expresó en un comunicado su "rechazo al uso de instrumentos migratorios como mecanismo de injerencia política".

La Jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expresaron su solidaridad con López Beltrán.