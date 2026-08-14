El político mexicano Andrés "Andy" Manuel López Beltrán, uno de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, informó el jueves por la noche que Estados Unidos le retiró la visa, sumándose a otras figuras del partido gobernante Morena a las que la administración de Donald Trump les ha aplicado medidas similares.

El retiro de la visa fue anunciado por el propio López Beltrán en una carta dirigida a Trump publicada en su cuenta de Instagram, en la que afirmó que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y Christopher Landau, “han ordenado quitarme el permiso para ingresar a Estados Unidos”.

Desde 2025, Landau bromeó con usar su "superpoder quitavisas", en ese entonces fue en respuesta a reportes sobre la participación del expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, en un supuesto plan para perpetuar al chavismo en el poder en Venezuela.

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Landau llegó a publicar en redes sociales una foto suya con una placa donde se identifica como "El Quitavisas".

En ese año, Landau también ordenó cancelar la visa de la funcionaria oficialista mexicana, Melissa Cornejo, por un "vulgar posteo" en X donde esta expresó de forma soez su inconformidad por la cancelación de visas estadounidenses a quienes difundieran contenido a favor de las protestas en respaldo a migrantes tras las redadas en Los Ángeles. El uso de memes y llamativas "'bromas" en redes sociales ha sido una práctica a la que recurre con frecuencia la administración de presidente Trump.

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¿Quién es Christopher Landau?

Christopher Landau, nacido en Madrid, España, es el actual subsecretario de Estado de Estados Unidos, departamento que encabeza Marco Rubio.

Fue embajador de Estados Unidos en México, en el primer mandato de Donald Triump. Entonces logró la ratificación y entrada en vigor del T-MEC, la protección del comercio fronterizo y las cadenas de suministro durante la pandemia, y la reducción a niveles históricos de la migración ilegal durante su gestión.

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También fue secretario de dos jueces conservadores de la Corte Suprema —Antonin Scalia y Clarence Thomas— antes de convertirse en un prominente abogado enfocado en apelaciones, según la agencia AFP.

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Cursó estudios sobre América Latina en Harvard, la universidad en la que obtuvo el grado de doctor en derecho, y habla español. Su padre, George Landau, fue embajador en Chile, Paraguay y Venezuela.

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Debido a la labor de su padre, Landau pasó parte de su infancia en Paraguay, donde asistió a la American School en Asunción, por lo que tiene buen dominio del español.

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