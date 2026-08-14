Nación | 13-08-26 | 23:59 | Actualizada | 14-08-26 | 00:18 |

A través de una carta dirigida al presidente estadunidense Donald Trump, , hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, denunció que el gobierno de Estados Unidos canceló su visa de ingreso a dicho país por instrucciones del secretario de Estado, Marco Rubio, y del subsecretario Christopher Landau.

La carta acusa que la decisión se debe a la influencia que ambas figuras tienen sobre el mandatario republicano.

Aquí están las frases más importantes:

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  • "¿Por qué no destituye a Rubio y a Landau, así como a quienes son iguales a ellos y le están haciendo daño por estar llenos de resentimientos y de actitudes sectarias?"
  • "Esta decisión es de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano".
  • "El hecho de quitarme la visa no es más que una burda y perversa canallada de estos funcionarios y otros halcones que, en sentido estricto, no son diplomáticos ni mucho menos políticos".
  • "No me causa ningún problema el no visitar Estados Unidos en estos tiempos decadentes y lamentables de odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar, inconformidad social y tristeza".
  • "Presidente Trump, todavía es tiempo de que usted comience una nueva etapa apoyado con profesionales de la política, hombres y mujeres leales de los que ponen siempre, por encima del interés personal".
  • Y si no estaba enterado, presidente, y no hay ningún motivo para quitarme la Visa y se trata sólo de una enfermiza fobia conservadora en contra de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y de sus dirigentes.
  • Puedo esperar a que las cosas cambien y existan circunstancias favorables como cuando gobernaron Abraham Lincoln y Franklin Delano Roosevelt.
  • Me gustaría conocer su opinión sobre mi caso y ojalá no lo tome como un desafío.
  • ¿No le parece un acto prepotente de su parte, que demuestra, como escribió hace poco mi padre, de que usted es un gobernante en la actualidad apático y distinto al que él conoció y trató?
  • Espero su respuesta para también saber a qué atenernos, lo cual siempre se agradece.

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cdm

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