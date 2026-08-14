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A través de una carta dirigida al presidente estadunidense Donald Trump, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, denunció que el gobierno de Estados Unidos canceló su visa de ingreso a dicho país por instrucciones del secretario de Estado, Marco Rubio, y del subsecretario Christopher Landau.
La carta acusa que la decisión se debe a la influencia que ambas figuras tienen sobre el mandatario republicano.
Aquí están las frases más importantes:
Lee también Andy informa que le quitaron la visa; “¿está usted enterado?", pregunta a Trump
- "¿Por qué no destituye a Rubio y a Landau, así como a quienes son iguales a ellos y le están haciendo daño por estar llenos de resentimientos y de actitudes sectarias?"
- "Esta decisión es de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano".
- "El hecho de quitarme la visa no es más que una burda y perversa canallada de estos funcionarios y otros halcones que, en sentido estricto, no son diplomáticos ni mucho menos políticos".
- "No me causa ningún problema el no visitar Estados Unidos en estos tiempos decadentes y lamentables de odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar, inconformidad social y tristeza".
- "Presidente Trump, todavía es tiempo de que usted comience una nueva etapa apoyado con profesionales de la política, hombres y mujeres leales de los que ponen siempre, por encima del interés personal".
- Y si no estaba enterado, presidente, y no hay ningún motivo para quitarme la Visa y se trata sólo de una enfermiza fobia conservadora en contra de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y de sus dirigentes.
- Puedo esperar a que las cosas cambien y existan circunstancias favorables como cuando gobernaron Abraham Lincoln y Franklin Delano Roosevelt.
- Me gustaría conocer su opinión sobre mi caso y ojalá no lo tome como un desafío.
- ¿No le parece un acto prepotente de su parte, que demuestra, como escribió hace poco mi padre, de que usted es un gobernante en la actualidad apático y distinto al que él conoció y trató?
- Espero su respuesta para también saber a qué atenernos, lo cual siempre se agradece.
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cdm
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