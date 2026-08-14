Luego del polémico comentario de Pedro Sola durante sobre que le daban ganas de envenenar a perros, provocando cierta risa de Pati Chapoy, ahora fue ella quien enfrentó a la prensa.

Durante la ceremonia de graduación de Cristian Castro, a la que la periodista fue invitada, los reporteros la cuestionaron respecto a que si consideraba que debía ofrecer una disculpa por su reacción, a lo que respondió con evidente molestia: “Pero sí me disculpé”, para luego retirarse del lugar.

La actitud de la conductora generó críticas entre algunos usuarios de redes sociales, que compararon la situación con las mismas acciones con las que su equipo ha incomodado a varios famosos.

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Harry Styles genera derrama económica de galletas y mangos

Ya hay dos personas que lamentan profundamente la partida de Harry Styles de la Ciudad de México: la señora de los dulces y el vendedor de mangos que se encontraban a las afueras del hotel en el que se hospedó el cantante durante dos semanas.

Y es que, durante la estancia del exintegrante de One Direction, ambos comerciantes vendieron mucha más agua, frutas, cigarros y chicles que en cualquier otro día, y hasta tenían que resurtirse a diario.

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Los dos revelaron que llegaron a ganar hasta mil pesos diarios; es decir, entre tres y cuatro veces más de lo que perciben cotidianamente. Ahora esperan que pronto venga otro artista juvenil a México y se hospede en el mismo lugar, ubicado a unos pasos del Bosque de Chapultepec.

El cantante levantó las ventas de los puestos ambulantes. Foto: AFP

María León no encaja realities shows

Aunque María León disfruta viendo a sus amigos en realities, todavía no se anima a participar. La cantante contó que ya la han invitado “un par de veces” a este tipo de producciones, pero hasta ahora ha preferido decir que no. La razón tiene que ver con que duda que su personalidad funcione dentro del formato: confesó que tiene ansiedad, suele observar demasiado lo que sucede a su alrededor y hasta se pregunta qué podría aportar frente a las cámaras las 24 horas.

Eso sí, cuando le recordaron que varios famosos comienzan diciendo exactamente lo mismo y terminan encerrados, respondió: “No digamos nunca”.

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Por ahora prefiere ver “La casa de los famosos México” desde afuera y apoyar a Yahir. Así que todavía no veremos a María peleando por comida, preocupada por las nominaciones o por el presupuesto semanal, pero la puerta tampoco quedó cerrada con llave.

Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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