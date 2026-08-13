Además de abuelo, Jorge Ortiz de Pinedo de Diego fue padrino de su nieto Diego, quien debutó como actor recientemente en la puesta en escena “¡A Marte!”

Diego es hijo de Pedro Ortiz de Pïnedo y de Andrea Torre y es ya la cuarta generación de actores del lado paterno.

Además, el actor, productor y director de 78 años ya prepara el debut también de Regina, otras de las hijas de Pedro, pero ella lo hará en “Tom Sawyer”, producción de la familia.

De esta manera, Ortiz de Pinedo asegura que su apellido se mantenga vigente varias décadas más, pues la sangre nueva de ese clan ya está haciendo presencia en los escenarios.

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Maxine Woodside habla de los perros, pero no de Ana María Alvarado

La conductora fue el centro de atención esta semana al asistir a develar la fotografía en la que posa desnuda y que le realizó Uriel Santana como parte de la exposición Las formas del alma.

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Durante su estancia, la Reina de la radio fue cuestionada sobre las recientes declaraciones de su colega Pedro Sola en “Ventaneando”, a quien no le gustan las mascotas y expresó sus ganas de darles “carne envenenada”.

“Hay que tener respeto por los animales también. Por el ser humano, por los animales, por las plantas. Y a la audiencia. Los que tenemos perritos y los adoramos son parte de nuestra familia”.

Pero cuando cambió el tema a la demanda laboral que tiene pendiente con su excolaboradora Ana María Alvarado, prefirió no hablar más públicamente.

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Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

El disco enlatado de Daniel, me están matando

Tras la ruptura del dueto Daniel, me estás matando, se quedó en el limbo un disco prácticamente terminado, pero resulta que Daniel Zepeda e Iván de la Rioja, sus integrantes, no se ponen (y parece que ni se pondrán) de acuerdo en qué será de ese material.

Dani afirma que no es de su interés que el LP vea la luz, mientras que Iván afirma que solo falta afinar algunos detalles para que se pueda poner en el mercado. Zepeda deja por cerrado su capítulo con uno de los exponentes del bolero glam, pero De la Rioja afirma que se trata de una pausa. El álbum, pues, seguirá guardado.

Daniel me estás matando. Foto: Archivo.

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