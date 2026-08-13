Bogotá.— La ayuda internacional comenzó a fluir ayer en Colombia, después de que en un principio se informara que el país sólo recibiría insumos, no rescatistas.

La brigada mexicana de Los Topos Azteca llegó a Cali para apoyar en los rescates y el gobierno de México inició el envío de 58.5 toneladas de ayuda humanitaria.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la ayuda salió por la mañana por medio de dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a Pereira.

“Con 854 despensas que representan 19.5 toneladas de ayuda humanitaria, y van también, obviamente, elementos del Ejército mexicano para apoyar en todas las labores”, dijo la Mandataria.

Sheinbaum agregó que los próximos 12, 13 y 14 de agosto se enviarán 2 mil 562 despensas, que representan 58.5 toneladas de ayuda humanitaria: “Se envía agua, se envían también medicamentos. Entonces salieron ya temprano, y vamos a estar en contacto a través de las cancillerías para todo el apoyo que requiera Colombia”.

Un integrante de la brigada mexicana de socorristas Los Topos, en una jornada de búsqueda y rescate en Cali. Foto: Ernesto Guzmán/EFE

La Embajada de Colombia en México expresó su agradecimiento al gobierno federal, a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y “de manera muy especial” a la presidenta Sheinbaum “por su liderazgo, solidaridad y compromiso con Colombia”.

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Estados Unidos movilizó a dos equipos de rescatistas. “A solicitud de la administración del presidente Abelardo de la Espriella, el Departamento de Estado ha movilizado equipos técnicos de búsqueda y rescate urbano (USAR, en inglés) del condado de Fairfax, Virginia, y del condado de Los Ángeles, California, para apoyar los esfuerzos de búsqueda y rescate de Colombia”, escribió la entidad en X.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) lanzó un llamado de emergencia por 30 millones de dólares para ampliar el apoyo a la Cruz Roja Colombiana tras el terremoto.

El gobierno recibió cuestionamientos; por ejemplo, del gobierno de China, por presunta falta de gestión para recibir las ayudas de otros países y limitar el envío de rescatistas. El canciller colombiano Omar Bula explicó que no han excluido a ningún país, pero tratan de canalizar la ayuda de “manera efectiva”, según las necesidades.

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Bula agradeció la ayuda de los países, México incluido. “58.5 toneladas del gobierno de México. No hemos excluido absolutamente a ningún país. Trabajamos con los países sin ninguna consideración ideológica ni política, y aceptamos y agradecemos su ayuda de manera encarecida”, subrayó.

La brigada mexicana de socorristas Los Topos Azteca Los Topos Azteca llegó a Cali. “Nosotros estuvimos 41 días en Venezuela y decidimos venir para acá y no irnos a México en cuanto vimos lo que pasaba. Dejamos las actividades en Venezuela, que era ya la recuperación de víctimas fatales, para sumarnos a este gran esfuerzo de venir a rescatar a nuestros hermanos”, aseguró su líder, el brigadista Héctor Méndez, quien con su equipo de inmediato comenzó a trabajar entre los edificios colapsados. Los Topos Tlatelolco emitieron un comunicado en el que señalaron que “en respeto a la coordinación oficial de Colombia, no realizaremos un despliegue operativo; concentraremos nuestra ayuda en recolectar los insumos humanitarios solicitados”.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), David Tamayo, explicó que Colombia aceptará equipos de rescatistas de cuatro países que cumplen todos los requisitos internacionales para la búsqueda y rescate de las personas afectadas por el terremoto: Israel, Estados Unidos, El Salvador y Ecuador. Al menos 265 muertos y 3 mil 494 heridos deja el fuerte terremoto en Colombia, informó De la Espriella; hay al menos 496 desaparecidos y 11 mil 347 viviendas destruidas. El mandatario declaró la emergencia económica para hacer frente a la crisis y anunció la creación de un fondo para atender a las víctimas.

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Equipo de futbol infantil, ya en México

Mientras, los integrantes del equipo infantil de futbol sala Leyendas Obeliz de Tijuana llegaron a tres ciudades de nuestro país. A través de sus redes sociales, indicaron que 18 personas llegaron a Cancún, nueve a la Ciudad de México, y ocho a Monterrey. Aseguraron también que se tuvo que buscar apoyo por todos los medios, después de que estuvieron en la embajada de México en Colombia y se reunieron de manera virtual con el canciller Roberto Velasco.

Agencias, con información de Eduardo Dina

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