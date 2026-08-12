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Bogota.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró este miércoles la "emergencia económica" para afrontar la crisis que ha supuesto el terremoto de magnitud 7.4 registrado el lunes y que ha dejado hasta el momento 265 muertos.
"Le informo al país he decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla la Constitución, para poder enfrentar esta crisis como corresponde", aseguró De la Espriella en una declaración.
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Agregó que este instrumento "va a crear un 'fondo milagro', una entidad que va a canalizar fondos nacionales e internacionales para la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles vías y aeropuertos".
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