La imagen de Kiara, una perrita criolla de dos años que acababa de ser adoptada apenas cuatro días antes del terremoto, dio la vuelta al mundo.

Su figura, atrapada en el quinto piso de un edificio semicolapsado en Dosquebradas (Risaralda), se convirtió en símbolo del drama que viven cientos de familias y sus animales de compañía tras el sismo de magnitud 7.4 que sacudió el centro y occidente de Colombia.

El video que se hizo viral fue conmovedor; se veía la imposibilidad de moverse y su cara de angustia, pues si hacía algo, podría caer.

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El concejal de Pereira, Héctor Hernández Tubón, relató cómo se conoció el caso.

“En la tarea de revisar redes sociales y mirar los casos más urgentes nos llegó esa noticia. De inmediato nos dirigimos hasta el lugar y nos encontramos con esta escena tan desgarradora del animalito en un quinto o sexto piso, en una fachada sin pared, en un edificio semicolapsado”.

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La operación de rescate fue maratónica. Durante más de 24 horas, los bomberos de Dosquebradas trabajaron con cuerdas y equipos de altura para llegar hasta Kiara.

Una de tantas historias que ha dejado el terremoto en #Colombia Ella, esa perrita de dos años que ven al fondo, se llama #Kiara, fue adoptada cuatro días antes de la tragedia y duró 24 horas aguantando en medio de este edificio. Logró rescatarse con vida. 😍 pic.twitter.com/cCgNXGK61H — Mely Múnera (@MelyMunera) August 12, 2026

"Fue toda una operación muy compleja, donde hicieron un ingreso desde alturas mientras otro equipo estaba afuera informando cómo se veía la estructura. Con un final muy feliz, en medio de esta tristeza, esto nos llena el corazón”, explicó Hernández.

Kiara no estaba sola. En el mismo operativo se logró salvar a otro perro que permanecía atrapado en el edificio.

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Ambos fueron entregados a sus familias, en un reencuentro que el concejal calificó como “algo muy emotivo, que nos dio energía para continuar en medio de esta situación tan difícil y desgastante emocionalmente”.

Más animales afectados por sismo en Colombia

La historia de Kiara es apenas una de las muchas que se han registrado en Pereira y Dosquebradas. Hernández reconoció que no existe una estadística consolidada, pero aseguró que “de los casos que nos han reportado, 10 han vuelto con su familia”.

Otros animales no han tenido la misma suerte. Algunos murieron al lanzarse desde pisos altos durante el terremoto, mientras que varios permanecen desaparecidos bajo los escombros.

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“Estamos esperando que llegue un equipo de Brasil especializado en búsqueda y rescate de animales, porque la estructura está muy débil y en cualquier momento puede colapsar”, dijo el concejal.

Los gatos representan otro desafío: al esconderse, su rescate se vuelve más difícil.

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Por eso, las autoridades locales y organizaciones como Adóptame Pereira han pedido solidaridad a los vecinos para acoger temporalmente a los animales encontrados, mientras sus familias logran ubicarse.

Un símbolo de esperanza

La imagen de Kiara atrapada en el quinto piso se convirtió en un ícono de la tragedia y, al mismo tiempo, de la esperanza.

Su rescate exitoso, junto al de otro perro, mostró que incluso en medio del dolor y la devastación, la labor incansable de los socorristas y la solidaridad ciudadana pueden devolver la vida y la unión a quienes lo habían perdido todo.

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