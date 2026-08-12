Colombia autorizó a Estados Unidos para realizar operaciones militares conjuntas en "su lucha" contra el narcotráfico, anunció en Panamá el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

Esta cooperación se anuncia tras la decisión del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, de ingresar a una coalición antidrogas liderada por el presidente estadounidense Donald Trump, dijo Hegseth durante una reunión de la alianza que agrupa a una veintena de países.

"A través del recién inaugurado presidente (...), Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir a los terroristas y las redes de terror", señaló el jefe del Pentágono.

Lee también EU condena a 2 hombres por plan del Cartel de Sinaloa para robar fentanilo; reclutaron a miembros del Tren de Aragua

El pasado viernes, durante su investidura en un regimiento militar, el abogado ultraderechista manifestó su intención de enfrentar "sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales", al tiempo que descartó cualquier negociación de paz con los grupos armados.

Ese mismo día, el Departamento de Estado anunció que tiene previsto destinar una ayuda de mil millones de dólares para Colombia en materia de seguridad.

[Publicidad]

Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo y Estados Unidos, a su vez, el mayor consumidor.

Lee también Brigada mexicana Los Topos Azteca llega a Cali, Colombia, tras terremoto; el grupo independiente ayudó en Venezuela

En el país operan varios grupos ilegales que se financian del narcotráfico. Esa bandas están integradas por unas 25 mil personas, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz basado en cifras oficiales de 2025.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc/desa