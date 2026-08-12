Mundo | 12-08-26 | 14:09 |

Miami.- Un jurado federal de declaró culpables a dos hombres por participar en un plan dirigido por el que involucró a miembros del Tren de Aragua para ejecutar en el sur de Florida el robo de un cargamento de a un supuesto narcotraficante, informó el Departamento de Justicia (DOJ).

El jurado declaró culpables a Kevin Albornos Martínez, de 29 años, y Johan Landazury Albornos, de 24, por conspiración para poseer y con intención de distribuir, y por conspiración para cometer un robo, por lo que podrían afrontar hasta 40 años en prisión.

Los expedientes judiciales afirman que Santiago Carrillo Piz, un presunto miembro del Cartel de Sinaloa que permanece prófugo en México, ordenó a los dos hombres formar un grupo para robar drogas y dinero a mano armada a otro supuesto , que resultó ser un agente encubierto.

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Los acusados reclutaron a personas de todo Estados Unidos, incluyendo miembros del , para robar 45 kilogramos de metanfetamina, 30 kilogramos de y las ganancias del narcotráfico a otro presunto criminal, sostuvo el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones.

Las autoridades arrestaron a los acusados mientras probaban sus y hacían los preparativos finales para ejecutar el hurto al que era un agente encubierto, según un comunicado del DOJ.

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Con Albornos Martínez y Landazury Albornos, quienes aún deben recibir la sentencia definitiva de un juez federal, ya son nueve los condenados en relación con la investigación, informó el DOJ.

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La operación ocurre en medio de la creciente presión de la Administración de contra el narcotráfico de Latinoamérica, por lo que ha declarado como terroristas al y a la organización delictiva transnacional Tren de Aragua.

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El Gobierno de México ha rechazado la designación de los cárteles como grupo terrorista, mientras que el ministro de Interior de Venezuela, , reiteró en junio pasado que la banda transnacional Tren de Aragua fue "echada" del país.

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ss/mcc

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