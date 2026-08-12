El fenómeno del eclipse solar parcial, cuando la Luna oculta una parte del Sol, cautivó a miles de personas en varios países incluidos España, Portugal, Rusia e Islandia.

En España, comenzó poco después de las 17h30 GMT en varias regiones del norte, comprobaron periodistas de la AFP en Burgos (norte), Tarragona (noreste) y Colmenar Viejo, cerca de Madrid (centro).

La Luna cubre por completo al Sol, en la última fase del eclipse solar visto desde la localidad de Yebes, Guadalajara, en España. FOTO: ISMAEL HERRERO. EFE

Foto: EFE/EPA/EMIEL MUIJDERMAN.

El eclipse solar, que tiene a España como gran protagonista, comenzó a ser visible en Groenlandia e Islandia, después de empezar a las 15.34 hora GMT en el mar de Bering.

El eclipse es parcialmente visible en Varsovia, Polonia. FOTO: EFE

El fenómeno tendrá una duración global de 264 minutos (algo menos de 4 horas y media) y terminará en el océano Atlántico.

Curiosos observan el eclipse solar durante el Campeonato Europeo de Atletismo, en Birmingham, Reino Unido. FOTO: EFE

Lee también Eclipse solar total oscurece los confines de Rusia y se dirige a España; así viven en algunos países el acontecimiento "excepcional"

La franja de totalidad atravesó el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, cruzó el océano Atlántico y se adentró en la península ibérica, cruzándola de oeste a este.

[Publicidad]

La NASA proporcionó esta imagen del eclipse solar. Se alcanza apreciar la silueta de la Estación Espacial Internacional, mientras transita a aproximadamente cinco millas por segundo, cerca de Hodgdon, Maine. FOTO: EFE

En el caso de Islandia, se trató del primer eclipse total en 72 años, y el primero en Reikiavik desde 1433.

En Estocolmo, Suecia, la gente disfrutó desde el Observatorio del eclipse solar, que en esta zona se vio parcialmente. FOTO: EFE

El máximo del eclipse se producirá a las 17.46 GMT cerca de Islandia, donde la duración de la totalidad se prolongará durante 2 minutos y 18 segundos, un tiempo superior al que se registrará en la amplia franja que atravesará España.

Otra vista del eclipse solar en Varsovia, la capital polaca. FOTO: EFE

Lee también Eclipse solar total HOY, 12 de agosto; a qué hora será, dónde verlo y cómo seguirlo en vivo desde México

[Publicidad]

Las gafas especiales para eclipses son esenciales para una observación segura, incluso si solo queda visible una pequeña parte del sol.

La gente usa sus lentes especiales para poder observar el eclipse solar, en Reikiavik, Islandia. FOTO: MARCO DI MARCO. AP

“Para mirar al sol, siempre hay que usar la protección adecuada, y la más apropiada son las gafas para eclipses”, dijo Telmo Fernández Castro, director del Planetario de Madrid. Las gafas están fabricadas con filtros especiales que bloquean la radiación solar que puede dañar los ojos.

En Turín, Italia, la gente se cubrió la cara para poder disfrutar del eclipse, visible parcialmente. FOTO: EFE

La totalidad —cuando la Luna cubra por completo la luz del Sol— se prevé que dure menos de 2 minutos y medio, alcanzando su duración máxima frente a la costa oeste de Islandia. Para cuando llegue a una pequeña franja de Portugal y luego a España justo antes del atardecer, esa fase se habrá reducido a alrededor de un minuto. El espectáculo terminará sobre el Mediterráneo.

[Publicidad]

La Luna cubre al Sol, durante el eclipse solar, visto parcialmente en Salzburgo, Austria. FOTO: DARKO VOJINOVIC. AP

Lee también Eclipse solar total: 5 curiosidades sobre el fenómeno que quizá no conocías

El eclipse puede resultar sorprendente para los pasajeros, que llevan experimentando 24 horas de luz diurna en un crucero de 17 días por lugares en su mayoría al norte del Círculo Polar Ártico.

Cientos de personas se reunieron junto al Faro de Santa Catalina para contemplar el eclipse total de Sol, visible en toda Euskadi, en España. FOTO: MIGUEL TOÑA. EFE

Además de una parte de Islandia, el eclipse atravesó España en diagonal, desde el noroeste atlántico hasta las islas Baleares en el Mediterráneo, por donde debería desaparecer alrededor de las 18H30 GMT.

[Publicidad]

El sol, ligeramente cubierto por la luna, al iniciar el eclipse solar total, visible parcialmente en Londres. FOTO: TOBY SHEPHEARD. AFP

El evento ofreció a los científicos una oportunidad poco frecuente de estudiar la atmósfera del Sol y su capa más externa, con la esperanza de acercarse a los secretos de los vientos solares y del campo magnético de la estrella.

Entusiastas de la astronomía se alistan para ver el eclise en Berlanga de Duero, al noreste de Madrid. FOTO: OSCAR DEL POZO. AFP

Lee también Eclipse solar total en España: hoteles llenos, gafas agotadas y operativo contra incendios; así se prepara el país

El de hoy fue el primer eclipse de Sol total visible en Galicia en más de 100 años, y el primero también de un carrusel que "traerá" a España otro eclipse total el próximo 2 de agosto de 2027 y uno anular el 26 de enero de 2028.

[Publicidad]

Foto: EFE/EPA/EMIEL MUIJDERMAN.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc