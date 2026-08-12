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El fenómeno del eclipse solar parcial, cuando la Luna oculta una parte del Sol, cautivó a miles de personas en varios países incluidos España, Portugal, Rusia e Islandia.
En España, comenzó poco después de las 17h30 GMT en varias regiones del norte, comprobaron periodistas de la AFP en Burgos (norte), Tarragona (noreste) y Colmenar Viejo, cerca de Madrid (centro).
El eclipse solar, que tiene a España como gran protagonista, comenzó a ser visible en Groenlandia e Islandia, después de empezar a las 15.34 hora GMT en el mar de Bering.
El fenómeno tendrá una duración global de 264 minutos (algo menos de 4 horas y media) y terminará en el océano Atlántico.
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La franja de totalidad atravesó el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, cruzó el océano Atlántico y se adentró en la península ibérica, cruzándola de oeste a este.
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En el caso de Islandia, se trató del primer eclipse total en 72 años, y el primero en Reikiavik desde 1433.
El máximo del eclipse se producirá a las 17.46 GMT cerca de Islandia, donde la duración de la totalidad se prolongará durante 2 minutos y 18 segundos, un tiempo superior al que se registrará en la amplia franja que atravesará España.
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Las gafas especiales para eclipses son esenciales para una observación segura, incluso si solo queda visible una pequeña parte del sol.
“Para mirar al sol, siempre hay que usar la protección adecuada, y la más apropiada son las gafas para eclipses”, dijo Telmo Fernández Castro, director del Planetario de Madrid. Las gafas están fabricadas con filtros especiales que bloquean la radiación solar que puede dañar los ojos.
La totalidad —cuando la Luna cubra por completo la luz del Sol— se prevé que dure menos de 2 minutos y medio, alcanzando su duración máxima frente a la costa oeste de Islandia. Para cuando llegue a una pequeña franja de Portugal y luego a España justo antes del atardecer, esa fase se habrá reducido a alrededor de un minuto. El espectáculo terminará sobre el Mediterráneo.
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El eclipse puede resultar sorprendente para los pasajeros, que llevan experimentando 24 horas de luz diurna en un crucero de 17 días por lugares en su mayoría al norte del Círculo Polar Ártico.
Además de una parte de Islandia, el eclipse atravesó España en diagonal, desde el noroeste atlántico hasta las islas Baleares en el Mediterráneo, por donde debería desaparecer alrededor de las 18H30 GMT.
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El evento ofreció a los científicos una oportunidad poco frecuente de estudiar la atmósfera del Sol y su capa más externa, con la esperanza de acercarse a los secretos de los vientos solares y del campo magnético de la estrella.
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El de hoy fue el primer eclipse de Sol total visible en Galicia en más de 100 años, y el primero también de un carrusel que "traerá" a España otro eclipse total el próximo 2 de agosto de 2027 y uno anular el 26 de enero de 2028.
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ss/mcc
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