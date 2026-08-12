Madrid.- El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que, en colaboración con Marruecos, se impedirá cualquier intento de entrada masiva de migrantes a la ciudad fronteriza de Ceuta, y advirtió que en España "no hay sitio" "para aquellos que quieran entrar de una forma irregular y violentando la ley".

El funcionario hizo estas manifestaciones al ser preguntado por el llamamiento en redes sociales para una entrada masiva a esa ciudad española el próximo sábado, día 15, dos semanas después de unas 80 mil personas entraran a nado desde Marruecos, a través del espigón fronterizo, aunque la inmensa mayoría regresó a las pocas horas.

El ministro indicó que su departamento está trabajando para prevenir cualquier situación como la vivida el pasado 30 de julio y subrayó que Marruecos está trabajando "de una forma relevante" y que está implementando, como "siempre lo ha hecho, pero aún más", los medios de protección de la frontera tanto en Ceuta como en Melilla, ciudad también fronteriza con ese país.

Lee también Marruecos refuerza controles en Ceuta y Melilla; medida llega ante convocatorias de acceso masivo para el fin de semana

Explicó que se están monitorizando todas las redes sociales, con un importante trabajo de los servicios de Información e intercambiando datos con Marruecos, y fue tajante al recalcar la "lealtad" de ese país para hacer frente a la inmigración irregular.

Precisó que quienes entren de forma irregular "evidentemente no van a ser trasladados a la península" y no van a poder acceder "a ningún tipo de protección".

[Publicidad]

A los migrantes que traten de eludir los controles les recordó que van a poner en riesgo sus vidas, como se demostró el 30 de julio (al menos 82 de ellos murieron, según el Instituto de Medicina Legal de Ceuta).

"Hacer ese camino no es un camino de futuro, es un camino trágico y un camino que al final les va a devolver al lugar donde salieron, tristemente", enfatizó el ministro.

Lee también Meta y TikTok refuerzan verificación de cuentas tras crisis en Ceuta

[Publicidad]

Más de 400 expedientes de protección internacional

Respecto a las peticiones de protección internacional de migrantes que se quedaron en Ceuta tras la entrada masiva, el ministro cifró en más de 400 los expedientes ya abiertos, que se tramitarán conforme a la ley.

Pero señaló que dio una orden "muy clara" a las fuerzas de seguridad para que aquellos inmigrantes irregulares que se estén involucrando en actos delictivos en Ceuta y sean detenidos, se pida autorización judicial para su expulsión inmediata, como permite la ley española.

Sobre los menores de edad que permanecen en la ciudad -más de mil 400- afirmó que trabajan en la aplicación de la ley y "aquellos menores que deban de ser retornados, serán retornados, y aquellos que no lo deban de ser", por ejemplo porque no haya autorizaciones de la Fiscalía, "no podrán serlo".

[Publicidad]

Lee también Presidente de Ceuta propone confinar a migrantes mientras se tramita su expulsión

Sobre el informe preliminar del Consejo de Derechos Humanos de Marruecos, que acusaba a la policía española de haber infligido malos tratos a los inmigrantes que entraron, Grande-Marlaska dijo que la Guardia Civil y la Policía trabajan con total respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Marruecos pide a España la devolución rápida de niños desde Ceuta

Marruecos volvió a exigir a España la devolución de sus menores no acompañados que se encuentran en Ceuta y pidió a las autoridades superar los "obstáculos administrativos y judiciales" que impiden su regreso a sus familias "lo antes posible".

[Publicidad]

El Ministerio marroquí de Interior instó a España a "asumir sus responsabilidades" y apeló a que ambas partes "cumplan sus compromisos, en el marco de la responsabilidad compartida", en un comunicado emitido a raíz de las llamadas en redes sociales para cruzar de forma irregular a Ceuta el próximo 15 de agosto.

Ante estos llamamientos, el gobierno marroquí dice haber "adoptado todas las medidas necesarias para hacer frente a cualquier intento de cruce ilegal e interceptar a todo aquel que intente participar en él", incluyendo a "los promotores de dichos llamamientos en las redes sociales".

Asimismo, confirma haber detenido a un grupo de personas sospechosas de "realizar actos de incitación" y afirma que se tomarán acciones legales contra aquellos que realicen actos contrarios a la ley.

[Publicidad]

El Ministerio subraya que el despliegue policial entorno a las dos ciudades autónomas españolas, situadas en el norte de África, no esta vinculado a "una fecha concreta" sino que forma parte de "un sistema de vigilancia continua, en particular en las zonas próximas a los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla".

Marruecos pide a sus ciudadanos que "muestren vigilancia y espíritu de responsabilidad" para no dejarse llevar por "convocatorias sospechosas y engañosas" que pueden acabar poniendo en "peligro la vida de las personas", advierte la nota.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc