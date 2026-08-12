La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que actualmente practica Chi Kung, un ejercicio de origen chino enfocado en la salud y el bienestar.

Durante su conferencia mañanera, al ser cuestionada sobre el deporte con el que se identifica, la Mandataria federal recordó que desde niña practicó ballet y que, al ingresar a la Facultad de Ciencias de la UNAM, tuvo que decidir entre continuar como bailarina o estudiar Física.

Sheinbaum optó por la carrera científica y posteriormente incursionó en el deporte universitario. Contó que formó parte del equipo de remo de la UNAM, disciplina que practicaba desde temprano en Cuemanco para después acudir a sus clases en la Facultad de Ciencias.

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También practicó atletismo durante su etapa universitaria.

La presidenta explicó que recientemente comentó con Rommel Pacheco, director de Conade, que quería aprender Tai Chi, pero él le recomendó el Chi Kung, una disciplina de origen chino que, de acuerdo con la explicación que recibió, es un ejercicio para la salud.

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“Entonces ahora estoy practicando ejercicio”, comentó Sheinbaum.

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