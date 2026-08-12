Después de haber quedados varados temporalmente por el reciente sismo de magnitud 7.4 en Colombia, los integrantes del equipo infantil de futbol sala Leyendas Obeliz de Tijuana llegaron a tres ciudades de nuestro país.

A través de sus redes sociales, indicaron la mañana de este miércoles que 18 personas llegaron a Cancún, nueve a la Ciudad de México, y ocho a Monterrey.

Aseguraron también que se tuvo que buscar apoyo por todos los medios, después de que estuvieron en la embajada de México en Colombia y se reunieron de manera virtual con el canciller Roberto Velasco.

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“La única ayuda que se ha recibido es por parte de los ciudadanos, familiares, amigos y personas cercanas, quien con su granito de arena, logramos rentar un lugar en el cual quedarnos en Bogotá”, mencionaron.

Mencionaron que recibieron recursos “de parte de la Gobernadora Marina del Pilar, para desayunos, cenas y traslados dentro de Bogotá “.

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“Ramón Vázquez Valadez, y la embajada de México en Colombia, quienes aportaron para nuestra estancia en las conexiones que tenemos. Por parte de la embajada en Colombia nos aportaron 892 dólares y el secretario de Gobierno de Tijuana 5 mil pesos”, señalaron.

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Expresaron que lastimosamente, los últimos 12 vuelos que les entregaron ayer martes no funcionaron y volvieron “a vivir un tiempo más de incertidumbre”.

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“El dinero que se tenía destinado gastar en las siguientes horas en alimentos y estadías para aguardar las conexiones, nos vimos en la necesidad de aportarlo para los vuelos y hubo una gran ayuda por parte de Fuente de Sabiduría Fundación, quien aportó 90 mil pesos para apoyo de los 12 vuelos.

“Se tuvo que buscar la manera de conseguir por todos los medios el apoyo, sobregirar tarjetas, comprometer la estabilidad económica por toda esta situación con tal de poder regresar a casa”, explicaron al aclarar que la información proporcionada es “sin afán de pedir nada”.

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Equipo infantil de futbol quedó varado en Colombia tras terremoto

Después de haber quedado varados temporalmente por el sismo de magnitud 7.4, las integrantes del equipo infantil de futbol de sala Obeliz FC fueron recibidos ayer en la embajada de México en Bogotá, Colombia.

Los entrenadores agradecieron el acompañamiento y asistencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al equipo procedente de Tijuana para que gestionar los vuelos que los trajeran de regreso a territorio mexicano.

En la representación diplomática tuvieron una reunión virtual con el canciller Roberto Velasco, quien les reiteró el apoyo.

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"Tenemos en soporte de que no nos van dejar solos, nos van a estar apoyando y la misión más clara es que nos dijo que esto va a terminar hasta que todos estemos reunidos con nuestros familiares en nuestros hogares, tanto los niños como las personas adultas", dijo el coordinador del equipo, Jesús Ochoa.

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Tras el sismo registrado en Colombia, #EmbaMexCol brindó acompañamiento y asistencia a un equipo infantil de fútbol de Tijuana que quedó temporalmente varado en el país.



🤝 Nuestro compromiso es estar cerca de las y los connacionales y brindarles apoyo cuando más lo necesitan. pic.twitter.com/iQW2jKREFb — EmbaMex Colombia (@EmbaMexCol) August 11, 2026

Ante el sismo, el equipo infantil Obeliz FC de futbol sala pidió ayuda para salir del país y regresar a México.

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Los menores y sus entrenadores compartieron que se asustaron mucho y publicaron un mensaje en sus redes sociales en el que pidieron ayuda al gobierno para regresar a Tijuana con sus familias.

“Estamos bien físicamente, golpeados anímicamente y mentalmente debido al fuerte sismo en el cual lastimosamente fuimos alcanzados”, expresaron desde el municipio de Armenia.

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Los entrenadores indicaron que estaban ante una “situación complicada” e incertidumbre por los traslados: “No sabemos si vamos a perder vuelos o no; no sabemos cuántos días vamos a estar varados acá o no; realmente la logística ya estaba por parte de la federación.

“Pero ahora como es este desastre natural, complica toda la situación porque empiezan a haber tipos de incertidumbre donde no sabemos realmente qué va a pasar”.

Cuestionada en su mañanera sobre el equipo, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que las autoridades “están en contacto con ellos”.

“El problema es el aeropuerto que no está funcionando en este momento, está hasta cierto punto aislada está población, pero hay contacto con ellos y se está viendo la mejor manera para que puedan regresar lo más pronto posible”, dijo.

em/apr