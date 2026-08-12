Almoloya de Juárez.- El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue a vinculado a proceso la madrugada de este miércoles por su presunta participación en el ocultamiento de evidencia en el caso Ayotzinapa.

Asimismo, un juez de control le ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el exmandatario seguirá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, por lo menos cuatro meses.

Tras una audiencia de casi 14 horas, Mario Martínez Elizondo, juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, determinó que la FGR presentó datos de prueba suficientes para procesar al experredista por el delito de desaparición de personas cometido por servidores públicos, el cual puede alcanzar una pena de 40 a 60 años de cárcel.

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El juez reclasificó el delito de desaparición forzada de personas que la Fiscalía General de la República le imputó en un principio a Aguirre Rivero, por el de desaparición forzada cometida por servidores públicos.

Tras escuchar a las partes, el juez no avaló ninguno de los 31 datos de prueba expuestos por la FGR en torno a que el exgobernador de Guerrero no recibió y tampoco ordenó la destrucción de grabaciones de los hechos ocurridos frente al Palacio de Justicia de Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014, como la acusan dos testigos.

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Lo anterior, toda vez que, dijo su defensa, se encontraba en la Ciudad de México en una reunión con el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el 29 de septiembre de 2014, que supuestamente los videos.

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cdm