La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la inseguridad en México y el comercio en Estados Unidos son temas que van paralelos, luego de la breve suspensión de exportación de aguacate por alertas de inseguridad hacia inspectores estadounidenses en Michoacán.

“Son dos temas separados; quizá en el tema del aguacate, en particular, tomó esta decisión el gobierno de Estados Unidos, no es la primera vez que lo hace, es la tercera vez que ocurre esto (...) pero son temas distintos. El tema comercial se trabaja con las instituciones de Comercio del gobierno de los Estados Unidos, y el de seguridad con el Departamento de Estado y las instituciones de seguridad”, expuso.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se espera que en esta semana reanuden actividades el 100% de los productores de aguacate. Foto: Carlos Arrieta/ EL UNIVERSAL

Durante su conferencia de prensa del martes, la Mandataria aseguró que ambas cuestiones “van paralelas” e informó que la exportación del aguacate se restableció en menos de 48 horas en 45 empacadoras y el objetivo es que esta semana puedan restablecerse todas las actividades.

Afirmó que su gobierno busca la construcción de la paz y la seguridad, pero el gobierno estadounidense debe contribuir con evitar el cruce de armas.

“Nuestro objetivo es la paz y la seguridad de las y los mexicanos, y contribuir con Estados Unidos a disminuir el tráfico de drogas (...) Por eso siempre hemos dicho a Estados Unidos que queremos que haya todavía más operativos de su lado de la frontera para evitar que entren armas a México, y es algo que manifestamos permanentemente en las reuniones”, dijo.

Detienen a extorsionadores

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que el gabinete de seguridad detuvo el lunes a 12 personas presuntamente dedicadas a extorsionar a productores, trabajadores, comerciantes, transportistas y empacadores de Michoacán, principalmente de los sectores aguacatero, ganadero y cárnico.

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Señaló que los detenidos operaban en Uruapan y otros municipios, los cuales estaban vinculados con células delictivas relacionadas con Los Caballeros Templarios.

Explicó que en 11 cateos realizados de manera simutánea se aseguraron armas de fuego largas y cortas, vehículos, inhibidores de señal, equipo táctico, narcóticos y dispositivos electrónicos, entre otros objetos.

García Harfuch también negó que inspectores estadounidenses de aguacate en Michoacán hayan sido amenazados por integrantes de grupos criminales, aunque reconoció que aguacateros sí han sido víctimas de extorsión por varios sujetos actualmente detenidos.

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“No fue una amenaza, fueron alertas que recibió la embajada de Estados Unidos y que nosotros atendimos. No fue una amenaza directa hacia ellos, fue información obtenida por la embajada que nos compartió, deciden poner una alerta, se hizo una mesa de trabajo en la embajada y prácticamente se reanudó a la brevedad posible”, explicó el funcionario federal.

La semana pasada el gobierno estadounidense anunció la suspensión de actividades en Michoacán. En un comunicado, la Embajada de Estados Unidos en México dijo que “debido a una amenaza” contra sus intereses sus actividades en dicho estado quedaban suspendidas a partir del 5 de agosto.

Esto provocó que se detuviera la exportación de aguacate a EU, pues el proceso debe ser supervisada por inspectores de ese país.

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En respuesta, México anunció la instalación de una mesa de trabajo y el despliegue de mil 500 elementos del Ejército para reforzar la seguridad en el estado.

El 7 de agosto, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, anunció la reanudación parcial de las actividades.

Este martes, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que con el despliegue de mil 500 efectivos se cuenta con cerca de 9 mil 500 elementos en Michoacán para reforzar de manera permanente la seguridad “de la gente que se dedica a la producción de aguacate”.

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