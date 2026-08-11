Murió el poeta, ensayista y narrador mexicano Vicente Quirarte. Así fue anunciado la tarde de este martes por su familia a través de redes sociales.

“Su palabra habitó la ciudad, la memoria y los libros; en cada página dejó una forma de mirar el mundo y de acompañar la vida de quienes tuvimos el privilegio de escucharlo y quererlo. Lo recordamos con amor y confiamos en la permanencia de su obra, que seguirá alentando entre nosotros una conversación nunca interrumpida. Agradecemos las muestras de afecto y las oraciones que se unan a este duelo compartido. Descansa en la luz, querido Vicente”, es el mensaje que compartió su sobrina Anabel Quirarte.

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Vicente Quirarte nació en la Ciudad de México el 19 de julio de 1954. Sus estudios, en la UNAM, siempre estuvieron enfocados a las Letras Hispánicas, con especial enfoque a la literatura mexicana. Escribió decenas de libros, entre los que se encuentran "Bisturí de cuatro filos" (2020), "Sintaxis del vampiro" (1996) y "Razones del samurái" (2000), por mencionar unos pocos ejemplos.

Fue ganador del Premio Nacional de Ensayo Literario José Revueltas 1990 y el Premio Xavier Villaurrutia en 1991, y fue miembro del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua.

“La muerte es un gran enigma, pero también es una aceptación de la vida. Nacer es empezar a morir, ya estamos muertos. Lo que hacemos es vivir la vida como nos está ha dado hacerlo”, declaró Quirarte en la última entrevista que dio a EL UNIVERSAL, en junio de 2025 a propósito de haber ganado el Premio Nacional de Artes y Literatura 2024.

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En esa misma conversación, el escritor dijo que la poesía “ha sido muy exigente y muy pródiga en reconocimientos (...). Yo creo que la poesía es una cortesana de lujo”, y detalló que su proceso para “atrapar” a la poesía ocurría desde temprano por la mañana, pues “yo soy muy madrugador”.

“La poesía es el viaje de regreso a la locura. La poesía es el regreso. El viaje de ida y vuelta a la locura, como escribe Ernesto Sabato. La locura del mundo nos afecta, aunque no queramos, como dice Mafalda, ‘Paren el mundo que me quiero bajar’”, añadió en aquella ocasión.

Uno de los últimos proyectos en los que trabajaba era la edición facsimilar de “Santa”, de Federico Gamboa, y “Memorias de mis tiempos”, de Guillermo Prieto, para el sello de la Academia Mexicana de la Lengua.

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El servicio funerario para despedir al escritor será en la sede del Pedregal de la Funeraria García López. La guardia de honor de la Academia Mexicana de la Lengua será el miércoles 12 de agosto, a las 13 horas, en el mismo lugar.

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