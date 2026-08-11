Paco Ignacio Taibo II, director general del Fondo de Cultura Económica, señaló en el programa Los Periodistas, en Canal Once, que el caso de Víctor Santana, subgerente del fondo editorial Tierra Adentro y que acusó en junio a una funcionaria del FCE de comentarios discriminatorios y homofóbicos en un chat de trabajo, y a Taibo II por omisión y revictimización en el caso, es una campaña apoyada por “colectivos del sector gay analfabeta, porque si fueran leídos se hubieran enterado que en estos 7 años no ha habido una sola denuncia de homofobia en el Fondo”, expresó el funcionario.

Asimismo, señaló que la denuncia de Santana es “un juego sucio”, y calificó al editor como “una persona con poco valor humano para haberse prestado a una campaña así”.

Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.

En el programa, Taibo declaró que Santana ya no forma parte del FCE, es decir fue removido de su cargo, sin embargo, hasta el 31 de julio, el editor seguía formando parte del grupo editorial, de acuerdo con información arrojada por la plataforma Nómina Transparente del gobierno.

Taibo II aseguró que no incurrió en conductas discriminatorias y que actuó de forma inmediata en el caso, pero sí confirmó que hubo comentarios discriminatorios por parte de una funcionaria, aunque no directamente en contra de Santana.

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“Se pelea con una compañera, esta compañera lo insulta, y hay un insulto, sin duda, homofóbico, aunque no directo a él, pero sí, y ahí muere, cuando descubro el problema llamo a la gente del programa de televisión, y le digo a la compañera que eso es inaceptable e insoportable, por lo tanto, le dije, ‘ya no eres la jefa de la coordinación de los programas de televisión, y si no aceptas presenta tu renuncia”.

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Y acusó a Santana de tener “pretensiones económicas” por hablar del tema con diversos medios.

Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.

Santana, en una entrevista con EL UNIVERSAL el 26 de junio, señaló que Taibo II intentó que él y la funcionaria que lanzó los comentarios homofóbicos “hicieran las pases”, situación que para Santana se trató de un ejercicio de revictimización.

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Por el caso, el colectivo literario LGBT Novísimxs se manifestó el 3 de julio fuera de la librería Rosario Castellanos del FCE, en donde aclararon desde un inicio que no fueron convocados por Santana, sino por la sistemática homofobia que persiste en el Fondo y en especial de sus directivos. En otra entrevista, en Radio Fórmula, Taibo se volvió a referir a este colectivo como analfabeta y expresó que ya le rescindió el contrato de trabajo a Víctor Santana.

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