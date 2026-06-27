En pleno mes del Orgullo, un caso de agresión homofóbica ocurrió en el Fondo de Cultura Económica (FCE). Víctor Santana, subgerente editorial de Tierra Adentro, señala haber sido discriminado por una compañera, y vivido un acto de revictimización por parte del director, Paco Ignacio Taibo II.

“Es absolutamente inaceptable”, dice Santana a EL UNIVERSAL sobre los dichos que hizo una colega de trabajo —de quien no quiere revelar su identidad— durante un conflicto laboral que se desarrolló el pasado 18 de junio en un chat grupal del FCE en la aplicación Telegram.

“Este tipo de locas me vuelven momentáneamente homofóbica. No es la primera vez que una de esas se pone pendeja conmigo en un trabajo a la menor provocación”, fue el primer mensaje que envió la trabajadora al chat y después lo borró, pero Santana hizo una captura de pantalla antes. Una vez que se señaló la falta de respeto, la colega dijo: “Obviamente no era para ti. Y sí te pusiste como te pusiste por arrebatada” (sic).

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“Me ofendió bastante, la verdad. No quiero sonar exagerado, pero los hombres gay es muy fácil que seamos ofendidos a lo largo de la vida y yo soy muy amanerado, entonces es una cosa muy incómoda”, expresa Santana, quien dice que no fue grosero y no se considera una persona problemática en el trabajo.

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Santana cuenta que de cerca de 30 colegas que participan en el chat, sólo uno lo defendió, señalando que “hay un tufo, y declaraciones expresamente homofóbicas que no van y que no deberían ser admisibles en el ámbito laboral”. Además de que nadie más reaccionara a la agresión, a Santana también le extrañó que Paco Ignacio Taibo II, titular del FCE, se limitara a decir: “Se declra olvidada la polemica posterior” (sic) y ordenara “paz y amor entre compañeros”. Por esa razón, asegura Víctor Santana, le escribió directamente a Taibo su inconformidad, a lo que el funcionario público le dijo que no había leído con atención y que las declaraciones de la compañera de trabajo “no son aceptables (...) Tomo cartas en el asunto”, concluyó.

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Sin embargo, el editor y también escritor especializado en temas LGBT dice que para el lunes 22 seguía sin haber consecuencias y que, en cambio, se había organizado una junta presencial en la que, en parte, se esperaba que los trabajadores “hicieran las paces”, situación que para Santana se trata de un ejercicio de revictimización, por lo que anunció a Taibo que no asistiría. Ante la negativa, el director del Fondo le dijo por mensaje que había hablado con su colega, que le hizo saber que sus expresiones eran inaceptables, que a ella “se le habían botado los demonios” y también que el dicho de “locas” era “un insulto para todos”: “Tu no eres el insultado, este no es un asunto personal y quizá todos podamos aprender todos de él (...) No creo que estés en condiciones de decir si asistes o no”.

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Al subgerente editorial esa respuesta le sorprendió, pues se dice cercano a Taibo II, con quien empezó a trabajar en el FCE desde 2018. “Era bastante cercano y aparte soy absolutamente militante de la 4T, no había ninguna diferencia ni con la persona que me ofendió”, comparte Santana, quien dice que no había vivido antecedentes de discriminación dentro del FCE.

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Ante la situación, Santana le había propuesto a Taibo II reunirse, pero no hubo respuesta, sino hasta antier, que interpuso una denuncia en el Órgano Interno de Control del Fondo. Ayer, que hizo público su caso, dice que Taibo II, a través de su secretaria, insistió en reunirse, pero él no accedió porque no quiere encontrarse “con la persona agresora ni con quien organizó la revictimización” ni trabajar con ellos. Santana sabe que corre riesgo de ser despedido, pero “soy escritor, escribo de temas LGBT, era para mí una incongruencia muy grande permitir que me hicieran ofensas homofóbicas y no hubiera consecuencias”.

Al cierre de edición, Santana informó que seguía sin recibir comunicación por parte de directivos del FCE y que fue eliminado de dos chats de trabajo de la editorial.

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Se buscó la postura del FCE, que respondió: “Debido a que se trata de una investigación en curso, y en estricto cumplimiento de los principios de legalidad, debido proceso, confidencialidad y protección de datos personales que rigen los procedimientos administrativos, no es posible proporcionar información adicional mientras el asunto se encuentre en trámite. En cuanto termine la investigación se brindará la información correspondiente”.

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