Una delegación del Comité de Defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde participará en la segunda Mesa de Diálogo convocada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, así lo informaron a través de un comunicado en el que se enlistan 11 exigencias, algunas centradas en el Café-bar Las Hormigas que pretendían transformar en cabaret.

A la mesa, que se llevará a cabo mañana en punto de las 18:00 horas, la delegación presentará sus peticiones, dicen, a fin de que se establezcan compromisos formales, “y reiteramos la demanda de que funcionarios no cometan actos indebidos y abusivos contra los participantes, como sucedió en la manifestación del día 12 de junio”.

Exigen que el Café-Bar Las Hormigas se use de manera exclusiva para lecturas de poesía y presentaciones literarias; además rechazan que se incorporen a la programación “espectáculos ajenos a su vocación”, así como la pretensión de “diversificar” las formas de acercamiento a la literatura y las artes para “favorecer la participación de públicos amplios y heterogéneos".

Lee también Buscan crear un consejo para la Casa del Poeta

Aseguran que la Casa del Poeta goza de un público amplio y heterogéneo de todo el país, “Ni la poesía, ni la literatura requieren que funcionarios, a través de decisiones autoritarias, ‘diversifiquen’ las formas de acercamiento a ellas”.

También rechazan la política oportunista de gentrificación del espacio, al concebirlo como un bar nocturno. Exigen que la Secretaria de Cultura informe el mecanismo por el cual piensa operar la venta de bebidas y que no se convierta en un negocio lucrativo, “Demandamos que se haga público dicho mecanismo, así como si se contempla o contempló concesionarla a un particular. Si esto fue así, exigimos que se informe sobre la licitación pública que debió llevarse a cabo, sus términos, condiciones y beneficiarios”.

[Publicidad]

Exigen además que se mantenga la política institucional de la Casa del Poeta de otorgar de manera abierta y gratuita el espacio del Café-Bar Las Hormigas a todos los poetas y editores que lo soliciten para la presentación de libros, revistas, y lecturas de poesía, sin importar su filiación política, estética, grupal, o condición económica, sexual, una política, que solo exigía la donación de un libro para la conformación del Tercer Fondo Editorial de la Casa del Poeta, lo cual “garantiza la diversidad y pluralidad”.

“Exigimos se respete el carácter abierto, diverso y plural de la institución y que la agenda sea determinada por la propia comunidad poética quien a lo largo de los años la construyó con sus actividades. Nos oponemos a cualquier ‘curaduría’ institucional discriminatoria”, apunta el comunicado en el que rechazamos que se instale allí una sucursal del Fondo de Cultura Económica, piden una librería especializada en poesía, y rechazan la propuesta de instalar nuevas oficinas como las de PROCINECDMX.

“Exigimos que se respeten sus diversos espacios como es el ‘Salón de Seminarios’ donde se encuentra la Galería de Fotos de escritores, tomada por el maestro Rogelio Cuellar”, dicen y agregan en el último punto, su exigencia de que la Revista Generación y su archivo histórico no sean desalojados del espacio que ocupan en la Casa del Poeta, pues, dicen, “la apertura a la contracultura siempre formó parte de la naturaleza misma de la institución”.

[Publicidad]

Lee también Insisten en consejo consultivo para Casa Ramón López Velarde