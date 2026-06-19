El Comité de Defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde respondió esta mañana, con un comunicado, a las respuestas de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México sobre el futuro del inmueble de la colonia Roma, e insistió en que, si bien se reconocen avances, es necesario la instalación de un consejo consultivo para que el espacio opere con pluralidad.

“Reiteramos la exigencia de creación de un Consejo Consultivo honorífico que incluya a representantes tanto del INBAL como del INAH que tenga voz y voto en las decisiones sobre los lineamientos institucionales para evitar decisiones arbitrarias de las autoridades en turno. Solicitaremos a las autoridades correspondientes la creación de dicho Consejo”, se puede leer en el comunicado.

En el escrito también se cuestiona el futuro del Café Bar Las Hormigas, ya que no se estipula del todo que el espacio sea totalmente gratuito, y se rechaza la diversificación de las actividades, tal como planteó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

“Esta determinación sugiere, inequívocamente, la intención de incorporar a la programación del espacio manifestaciones culturales ajenas a la vocación de la Casa del Poeta. Dicha insistencia solo confirma la profunda incomprensión de la naturaleza y alcances de la poesía, por parte de la Secretaría de Cultura y nos advierte que persiste la visión oportunista sobre el espacio. Reiteramos que no aceptaremos el cambio de vocación de la Casa del Poeta, ni la programación de espectáculos ajenos a la poesía”, señala.

Asimismo, se celebra que se tomase la decisión de cancelar las actividades del recinto hasta que la situación se resuelva.

“Reconocemos la apertura al diálogo, así como el perfil imparcial de Edgardo Bermejo para conducir el proceso. Estamos en la mejor disposición para participar en mesas de diálogo una vez que se aclaren los puntos aquí expuestos y se nos otorguen garantías de que los funcionarios presentes en ellas no incurrirán en actos indebidos y abusivos contra los participantes como los cometidos el 12 de junio”.

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Se pide también la preservación de la Revista Generación, así como se detenga la campaña de desprestigio lanzada en medios y redes sociales contra los poetas y la comunidad cultural.

Por último, invitan a la comunidad a sumarse a la movilización de protesta este viernes a las 17 horas.

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