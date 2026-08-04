¿Hasta cuándo puedes visitar la Mega Mansión Sedal?

La marca de cuidado capilar Sedal ha creado un nuevo punto de encuentro efímero para los beauty lovers en Ciudad de México. Se trata de la Mega Mansión Sedal, una experiencia inmersiva para presentar una nueva línea para el cabello.

En una casona hay diferentes habitaciones con decorados muy instagrameables, que hacen que el recorrido sea muy divertido, ideal para ir con tus mejores amigas. Está ubicada en la calle 16 de septiembre 58, en el centro histórico.

Puedes probar la textura y percibir el aroma de los productos. Foto: Cortesía Sedal

¿Qué encontrarás en la Mega Mansión Sedal?

El propósito de esta experiencia es dar a conocer los detalles de la línea de cuidado capilar Mega Crecimiento de Sedal, bajo el concepto creativo “Súbele el volumen a tu pelazo”, invitando a emplear un cuidado especial para lograr melenas más largas y abundantes.

En la Mega Mansión Sedal hay varios espacios para visitar, tomar fotografías memorables, crear contenido para redes sociales y, por supuesto, probar los nuevos productos. En el que se asemeja a un laboratorio, transmiten un video con el paso a paso para aplicarlos. Otro rinconcito destacado es el de una tarotista, que revela lo que dice tu pelo de ti con un oráculo de la firma de belleza. Un gym, un karaoke y un lugar con recreaciones de la Ciudad de México completan la experiencia.

Espacio de la Mega Mansión Sedal. Foto: Cortesía Sedal

“Con la Mega Mansión Sedal buscamos acercar la innovación a las consumidoras a través de una experiencia que les permita conocer, probar y entender cómo una rutina completa puede transformar la apariencia del cabello y potenciar su volumen”, comenta Karla Arcos, Brand Manager de Hair Care, mediante un comunicado.

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¿Cómo es la línea Mega Crecimiento?

La nueva línea de cuidado capilar de Sedal está conformada por 5 productos, creados para fortalecer el pelo y aportar volumen. Como parte de la rutina de limpieza regular, tenemos el shampoo y el acondicionador. Se completa con tónico capilar (se aplica en el cuero cabelludo), sérum y crema para peinar, los cuales se aplican en el orden que mencionamos.

Los ingredientes principales que combinan en la fórmula son Dinoxydil y ceramidas, “para fortalecer el cuero cabelludo, reforzar las fibras capilares, ayudar a acelerar el crecimiento del cabello y reducir el quiebre. Esta combinación busca atender una de las principales preocupaciones de las consumidoras: lograr un cabello más resistente, abundante y con una apariencia de mayor volumen”, explica la marca.

La nueva línea de Sedal. Foto: Cortesía Sedal

¿Hasta cuándo puedes visitar la Mega Mansión Sedal?

Puedes vivir esta experiencia hasta el 27 de agosto. El horario es: 11:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

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La marca invita a unirse a la conversasión mediante hashtags como # SubeleElVolumenATuPelazo y # MegaPelazo. Su comundad en TikTok está bajo @sedal.mexico.

Hasta el 27 de agosto se puede visitar. Foto: Cortesía Sedal

Es importante considerar que ante cualquier problema que estés presentando relacionado con el crecimiento o la caída del cabello, lo más recomendable es acudir con un especialista en dermatología.

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