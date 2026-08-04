Chuburná Puerto, Yucatán.- Un nuevo caso de posesión ilegal de la zona costera de Yucatán encendió las redes sociales.

Ahora, habitantes y turistas denunciaron que un extranjero instaló palapas sin permiso oficial ni concesión federal, y exige pagos para usar zonas de sombra ya que de lo contrario impide el paso a la playa.

La comunidad exigió al sujeto, de origen cubano, retirar las estructuras y la intervención de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) y autoridades locales para garantizar que las playas sigan siendo públicas y de libre acceso.

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Habitantes y turistas denunciaron que un extranjero instaló palapas sin permiso oficial ni concesión federal, y exige pagos para usar zonas de sombra ya que de lo contrario impide el paso a la playa. Foto: Especial.

Los denunciantes aseguran que estas instalaciones no pertenecen a ningún establecimiento comercial registrado, por lo que se encuentran fuera de toda normatividad.

Ante las irregularidades por la ocupación ilegal de la franja costera, los vecinos demandaron que las playas de Chuburná sigan siendo de libre acceso para todas las personas.

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Apenas la semana pasada, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) clausuró un proyecto inmobiliario en la dunas de Chuburná Puerto, que dañó manglares y especies protegidas.

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En otro operativo la Profepa frenó obras que devastaron manglares en la Reserva de la Biosfera Ría Celestún.

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La dependencia colocó 33 sellos de clausura temporal en 17 polígonos del predio conocido como San Isidro Miramar, donde se detectó desmonte ilegal en 130.8 hectáreas afectadas.

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