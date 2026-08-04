Hermosillo.- Una avioneta tipo Cessna 206 se desplomó este martes en las inmediaciones del rancho El Charolais, al sureste de Hermosillo, Sonora, dejando como saldo preliminar tres personas lesionadas, informaron autoridades de emergencia.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 24 de la carretera a La Colorada, en el sector de Estación Torres.

Al lugar, se movilizaron elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo, Protección Civil Sonora, Policía Estatal, Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Secretaría de la Defensa Nacional y otros cuerpos de rescate.

El Departamento de Bomberos de Hermosillo informó que brindaron a los lesionados atención prehospitalaria inmediata. Foto: Especial

Lee también Maru Campos denuncia "amenazas" del gobierno federal; "contra mí, mis bienes y mi familia"

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave perdió contacto con las autoridades aéreas antes de precipitarse a tierra, lo que activó el operativo de búsqueda y atención.

Al llegar al lugar, los rescatistas localizaron a tres hombres adultos con diversas lesiones.

[Publicidad]

El Departamento de Bomberos de Hermosillo informó que brindaron a los lesionados atención prehospitalaria inmediata y posteriormente fueron entregados a personal médico para su traslado a un hospital de Hermosillo.

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave perdió contacto con las autoridades aéreas antes de precipitarse a tierra. Foto: Especial

Lee también Muere adolescente internada en centro de rehabilitación de Tapachula, Chiapas; detienen a 13, entre encargados e internos

Autoridades informaron que, de manera preliminar, ninguno de los tripulantes presenta lesiones que pongan en riesgo su vida, aunque permanecen bajo observación médica.

[Publicidad]

Durante las labores de emergencia, el área fue asegurada para eliminar riesgos y facilitar el trabajo de los equipos de rescate.

La coordinación entre las corporaciones permitió controlar la situación y garantizar la atención de los lesionados.

Lee también Yeraldine Bonilla busca ampliar el subsidio eléctrico en Sinaloa; entregan 580 apoyos a productores de maíz

[Publicidad]

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del accidente ni la identidad de los ocupantes de la aeronave.

Las investigaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes en materia de aviación y seguridad.

vr