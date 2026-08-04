Tepic, Nayarit. - El gobierno del estado y el DIF Nayarit impulsan una agenda pública que garantice el bienestar y el desarrollo integral de la infancia y adolescencia, en armonía con la estrategia nacional.

La agenda es alentada por el mandatario Miguel Ángel Navarro Quintero, y la presidenta del Sistema DIF Nayarit, Beatriz Estrada Martínez; ambos encabezaron la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Nayarit.

DIF Nayarit impulsa agenda para garantiza el bienestar infantil; refuerzan políticas para sus derechos. Foto: Especial.

En el evento se reafirmó el compromiso de fortalecer una agenda pública que garantice el bienestar y el desarrollo integral de la infancia y adolescencia; además en la sesión realizada en el auditorio de la Galería Artesanal Nayarte, habló Xóchitl María Estrada Ornelas.

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La secretaria ejecutiva del SIPINNA Nayarit presentó el informe de actividades del organismo, en el que expuso los avances alcanzados, mediante la coordinación entre dependencias estatales y municipales para fortalecer la prevención, atención y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Después de escuchar el informe, el gobernador Navarro Quitero llamó a consolidar gobiernos con visión humanista, comprometidos con la protección de la infancia y la construcción de una sociedad más justa y segura.

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DIF Nayarit impulsa agenda para garantiza el bienestar infantil; refuerzan políticas para sus derechos. Foto: Especial.

“Yo les preguntaría a ustedes, y digamos en voz alta, teniendo como testigos presenciales a las niñas y niños y adolescentes. ¿Queremos acabar con la delincuencia que nos afecta, sí o no? Sí, queremos acabar con ella. Tenemos que hacerlo. Debemos hacerlo.

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"Esta situación nos enfrenta a situaciones difíciles, pero no hay testigo más difícil que nuestra conciencia cuando se atropella a un niño o a una niña. Tenemos que hacer gobiernos congruentes, humanistas, serios, transparentes, que no busquen risas, que busquen felicidades, que no busquen euforias, que encuentren la paz dentro de sí mismos”, aseveró.

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DIF Nayarit impulsa agenda para garantiza el bienestar infantil; refuerzan políticas para sus derechos. Foto: Especial.

Por su parte, Beatriz Estrada Martínez señaló que el fortalecimiento de la colaboración institucional permite avanzar en la construcción de políticas que garanticen mejores condiciones de vida para niñas, niños y adolescentes, asegurando espacios seguros, igualdad de oportunidades y el ejercicio pleno de sus derechos.

Con esta sesión, el Gobierno del Estado y el Sistema DIF Nayarit consolidan la coordinación entre instituciones para mantener a la niñez y adolescencia como una prioridad permanente en la agenda estatal.

dmrr/cr