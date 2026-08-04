El respaldo financiero del gobierno federal continúa siendo un pilar para las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex), al grado que de 2019 al cierre del primer semestre de 2026 la inversión mediante diferentes mecanismos de la administración pública asciende a 1.88 billones de pesos, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

En un análisis del reporte financiero de la petrolera correspondiente al segundo trimestre de 2026, el organismo destacó que el gobierno otorgó aportaciones de capital por 100 mil 400 millones de pesos durante los primeros seis meses del año, un incremento de 6.2% respecto al mismo periodo de 2025, cuando destinó 94 mil 500 millones.

De acuerdo con el IMCO, aunque el programa de fortalecimiento financiero comenzó en 2019, ocho años después Pemex continúa dependiendo de recursos públicos para hacer frente a sus obligaciones financieras.

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Entre enero de 2019 y junio de 2026, la empresa ha recibido apoyos por 1.88 billones de pesos. De ese monto, 1.49 billones, equivalentes a 79.4%, corresponden a aportaciones de capital; 326 mil millones a estímulos fiscales, y 61 mil 700 millones a otros apoyos extraordinarios.

El instituto señala que las aportaciones de capital siguen siendo el principal mecanismo de respaldo a la petrolera.

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De esos recursos invertidos entre 2019 y 2025, 1.39 billones de pesos fueron para cubrir requerimientos de inversión física y obligaciones financieras.

Entre estas inversiones está el pago de deuda y también lo que se inyectó para la refinería Dos Bocas, que a la fecha se desconoce cuál es el monto total.

El análisis también apunta que Pemex no recibió estímulos fiscales durante 2026, al igual que en 2025, debido a que en marzo del año pasado fue derogado el Derecho por la Utilidad Compartida (DUC), gravamen que daba origen a esos créditos fiscales.

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Asimismo, recuerda que otros apoyos extraordinarios incluyeron el cobro anticipado de pagarés emitidos por el gobierno federal y recursos no recuperables del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) para la compra de la refinería Deer Park, en Texas.

Desde 2023 la empresa no ha vuelto a recibir este tipo de apoyos.

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Para el IMCO, las cifras muestran que el saneamiento financiero de Pemex sigue dependiendo del respaldo presupuestario del gobierno federal.

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