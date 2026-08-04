En su edición vespertina de este martes, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el cual se determina la información adicional que, de forma proactiva, publicarán los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias, por ser de interés público.

Lo anterior después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó en la mañana el decreto para fortalecer la transparencia en el gobierno.

Este decreto indica que tiene por objetivo instruir acciones para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia referentes a las contrataciones públicas, así como determinar la información adicional que de manera proactiva publicarán los sujetos obligados de la Autoridad garante federal a que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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Se instruye a los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal a que actualicen cada mes en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) la información relativa a los contratos suscritos, incluidos sus convenios modificatorios.

"La actualización deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la conclusión de cada mes, respecto de la información generada durante el mes inmediato anterior, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables", indica.

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Los sujetos obligados a los que hace referencia dicho decreto publicarán proactivamente información de las filiales de las empresas públicas del Estado y de las actividades de fiscalización a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

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Los Consejos de Administración de las empresas públicas del Estado serán los responsables de publicar la información.

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Se indica que Transparencia para el Pueblo desarrollará, emitirá y actualizará los criterios técnicos de carga, actualización y conservación para la publicación de la información, además de los formatos específicos correspondientes.

En términos del principio de máxima publicidad, se invita a todos los sujetos obligados de los tres niveles de gobierno, a los órganos constitucionales autónomos, así como al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y a los Tribunales Agrarios, a realizar la difusión, en la PNT, de la información a la que se encuentran obligados conforme a sus ordenamientos legales específicos, para lo cual podrán suscribir convenios de colaboración con Transparencia para el Pueblo.

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dft