"El sacrificio que harán será muy considerable, pero si vuelven a aprobar el examen tendrán todo nuestro respeto", con esas palabras, David González, estudiante de Ciencias Políticas de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, se refirió a los aspirantes que obtuvieron un lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Esto, ahora que deberán presentar nuevamente una evaluación de control presencial, luego de que la institución decidió revisar el proceso de admisión 2026-2027.

Estudiante de la UNAM respalda decisión del Comité Técnico sobre examen de admisión. Foto: Especial

El universitario, quien impulsó la manifestación del pasado 27 de julio para exigir una revisión del primer examen de admisión aplicado completamente en línea, sostuvo que repetir la prueba no busca desacreditar el esfuerzo de quienes lograron ingresar, sino preservar la confianza en el mecanismo de selección de la Máxima Casa de Estudios.

En entrevista con EL UNIVERSAL, afirmó que quienes acepten presentar nuevamente el examen contribuirán a fortalecer la legitimidad del proceso de admisión y el prestigio de la educación pública.

"Son la generación que ayudará a reivindicar que la educación pública mexicana, y en particular la UNAM, mantiene un ingreso sustentado en el mérito académico", señaló.

David González impulsó la manifestación del pasado 27 de julio para solicitar una revisión del proceso de admisión. Foto: Redes sociales

Sus declaraciones ocurrieron después de que el Comité Técnico de la UNAM recomendó aplicar un examen de control presencial a los aspirantes seleccionados y a quienes, aun sin obtener un lugar, alcanzaron puntajes equivalentes o superiores a los mínimos históricos de ingreso registrados entre 2021 y 2026 para la misma carrera, plantel y modalidad.

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La decisión fue tomada tras concluir el análisis del proceso de admisión, en el que por primera vez se utilizó un examen completamente en línea.

Estudiante de la UNAM respalda decisión del Comité Técnico. Foto: Especial

Durante la revisión, el sistema de supervisión basado en inteligencia artificial detectó conductas prohibidas, entre ellas el uso de teléfonos celulares, apoyo externo y posibles casos de suplantación de identidad. Como resultado, la Universidad canceló cerca del 2% de las evaluaciones aplicadas a un total de 158 mil 727 aspirantes.

Ante ello, David consideró que repetir el examen representó una oportunidad para devolver certeza a miles de aspirantes y evitar que persistieran dudas sobre la transparencia del proceso.

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Aspirantes que aplicaron en línea el examen de admisición a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se manifestaron en Ciudad Universitaria (CU) contra la repetición presencial de dicha prueba. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

El objetivo fue defender la credibilidad del ingreso a la UNAM

Por ello aseguró que la movilización del pasado 27 de julio nunca tuvo como propósito desconocer el esfuerzo de quienes obtuvieron un lugar en la Universidad, sino llamar la atención sobre las condiciones en las que se desarrolló el proceso de admisión.

Explicó que él y otros integrantes del movimiento consideraron que la implementación del primer examen completamente en línea representó un cambio de gran magnitud y que, ante las dudas surgidas tras la publicación de los resultados, resultó indispensable revisar el procedimiento antes de darlo por concluido.

"Nos motivó mantener la educación pública y, en especial, a la UNAM como símbolo de ética, valores y referente nacional de ingreso por mérito, así como de transparencia e igualdad de oportunidades", afirmó.

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Aspirantes seleccionados en el examen de ingreso a la UNAM se manifestaron en la Torre de Rectoría y posteriormente en Avenida Insurgentes para exigir que se respeten los resultados obtenidos. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Para el estudiante, permitir que permanecieran dudas sobre la legalidad del proceso habría afectado la confianza en una de las instituciones educativas más importantes del país y habría abierto la puerta a cuestionamientos sobre el sistema de ingreso por mérito que ha caracterizado a la Universidad durante décadas.

Defendió el regreso al examen presencial

Entre las principales propuestas del movimiento se encontró recuperar el examen presencial como mecanismo principal de ingreso a licenciatura.

David reconoció que ninguna modalidad estuvo exenta de cuestionamientos; sin embargo, afirmó que la aplicación física demostró durante años ofrecer mejores condiciones de vigilancia y reducir significativamente las posibilidades de conductas indebidas.

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A su juicio, antes de migrar por completo hacia evaluaciones virtuales fue necesario desarrollar nuevos instrumentos que no dependieran exclusivamente de preguntas de opción múltiple y que permitieran medir conocimientos sin facilitar el uso de herramientas tecnológicas externas.

"Considero que el examen de admisión presencial es la mejor vía para garantizar justicia y equidad en el ingreso a la UNAM", sostuvo.

Pide a la UNAM replantear modelo si se mantienen exámenes en línea

Aunque respaldó el regreso de la modalidad presencial, David consideró que el debate sobre la educación digital no debió cerrarse.

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Señaló que, si la Universidad decidiera mantener exámenes en línea para futuros procesos de admisión, el primer cambio tendría que ser abandonar el esquema de preguntas de opción múltiple y desarrollar un modelo diseñado específicamente para plataformas digitales.

Desde su perspectiva, ese rediseño debería sustentarse en investigaciones académicas que permitieran reducir significativamente las posibilidades de deshonestidad académica y recuperar la confianza de la comunidad universitaria.

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