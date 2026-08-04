Culiacán, Sin.- En el exterior de uno de los restaurantes de la cadena Kentucky Fried Chicken, en el desarrollo Urbano de Tres Ríos en Culiacán, el creador de contenidos, César Gastelum fue asesinado a balazos, frente a dos de sus compañeros, con los que realizaban una filmación para las redes sociales.

Sus atacantes, que viajaban en una motocicleta, se pararon frente al influencer y le dispararon a la cabeza para huir rápidamente del lugar, pese a que a escasos metros, se encuentran las oficinas de la Fiscalía General del Estado y la vice fiscalía General Zona centro, donde siempre hay elementos del ejército y la Guardia Nacional.

El creador de contenido, se encontraba acompañado de dos jóvenes, quienes estaban personificados como repartidores de alimento y se aprecia que grababan un video, cuando dos sujetos en moto los abordaron y dispararon directo a la cabeza a César Gastelum. Paramédicos de la Cruz Roja que llegaron al sitio determinaron que no presentaba signos vitales.

Según el sitio Los Noticieristas, César Gastélum, de 25 años de edad, “contaba con más de medio millón de seguidores en la plataforma TikTok y más de 100 mil en Instagram, miles de ellos vieron su asesinato en vivo”.

El mismo sitio refiere que además de fuerzas estatales, elementos del Ejército Mexicano también acudieron a la escena del crimen.

#ÚLTIMAHORA 🚨⚠️I IMAGENES SENSIBLES⚠️



Ejecutan en VIVO al influencer César Gastélum en #Culiacán, #Sinaloa. Fue interceptado por dos hombres en motocicleta que le dispararon a quemarropa al exterior de establecimiento de comida rápida en Tres Ríos. #ABCDNoticias pic.twitter.com/epfU0dBBXG — ABCD NOTICIAS OFICIAL (@NoticiasAbcd) August 5, 2026

Influencer en Mazatlán denuncia intento de allanamiento

Durante la madrugada del 13 de julio, el creador de contenido Alán Alapisco, mejor conocido como "Maza Clan", denunció públicamente haber sido víctima de un intento de allanamiento en su vivienda ubicada en Mazatlán.

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Los hechos ocurrieron cuando dos hombres armados trataron de ingresar al inmueble mientras él se encontraba con su esposa y sus dos hijos. Como parte de su denuncia, Alapisco compartió un video en el que mostró las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de su domicilio, donde se observa a los presuntos responsables.

De igual manera, aseguró que el material permitirá identificarlos y pidió a las autoridades actuar con rapidez para lograr su captura. Asimismo, exhortó a sus seguidores a difundir el video del intento de allanamiento.

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cdm