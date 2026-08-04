La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó las sedes y fechas para el examen de control luego de las irregularidades presentadas en el certamen de ingreso 2026-2027.

Las autoridades de la Máxima Casa de Estudios se comprometieron en habilitar sedes para los estudiantes foráneos, además de la de Ciudad de México, que presentarán su examen de control.

Esta evaluación será aplicada a 58 mil aspirantes, y no indica que exista una falta, sólo es una recomendación hecha por la Comisión Técnica tras el examen fallido en línea que aplicó Territorium life.

¿Cuándo y dónde será el examen de control?

A partir del viernes 7 de agosto los aspirantes que cumplan con el puntaje mínimo podrán ingresar con su clave personal a “TU SITIO”, que estará alojado dentro del micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1.

Allí podrán obtener la cita para su Examen de Control Presencial con:

Fecha

Horario

Sede

Croquis de ubicación

Documentación requerida

Entre el 12 y el 19 de agosto de 2026 se aplicará el Examen de Control Presencial en las siguientes fechas y sedes:

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León, Guanajuato (12 y 13 de agosto)

Oaxaca, Oaxaca (13 de agosto)

Tijuana, Baja California (15 y 16 de agosto)

Ciudad de México (17, 18 y 19 de agosto)

En caso de dudas o aclaraciones, los aspirantes podrán ingresar a la siguiente dirección:

https://ayuda-aspirante.dgae.unam.mx

La UNAM recordó a las y los aspirantes que el folio asignado protege sus datos personales, por lo que no debe compartirse con personas ajenas a la institución. Para dudas o aclaraciones, puso a disposición el sitio de atención a aspirantes de la Dirección General de Administración Escolar.

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¿Quiénes harán el examen?

De acuerdo con un comunicado, todas las personas que ya habían recibido un aviso de selección para ingresar a una carrera de la UNAM 2026, y quienes en su examen en línea hayan obtenido un número igual o superior al menor de los aciertos mínimos solicitados.

¿Cuándo es el inicio de clases 2026-2027 en la UNAM?

El inicio de clases a licenciatura para los alumnos de primer ingreso del ciclo escolar 2026-2027 será el lunes 31 de agosto, incluyendo a los que hicieron examen como a los de pase reglamentado.

Mientras que el reinició a clases de los alumnos que pasan a otro semestre será el lunes 17 de agosto de 2026.

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UNAM aplicará un examen de control

La Comisión Técnica que integró la Universidad Nacional recomendó aplicar un examen de control a estudiantes que previamente habían sido aceptados a nivel licenciatura. Tras esta decisión, diferentes grupos estudiantiles protestaron en contra de repetir la prueba.

EL UNIVERSAL ha dado seguimiento al caso y registró que se han presentado los primeros amparos de aspirantes aprobados, quienes rechazan el examen de control.

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aov/bmc