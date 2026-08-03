El periodista Claudio Ochoa Huerta reveló que Territorium Life, la empresa que vendió a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el software para el examen de admisión en línea en el que se detectaron trampas tras los resultados, también opera en la plataforma Saberes, implementada en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que consiste en un espacio para tomar cursos educativos y emite constancias al concluirlos.

En Latinus Diario, el también columnista de esta casa editorial calificó a Saberes como vulnerable, pues, sin realizar los cursos y sin obtener el conocimiento para conseguir el conocimiento necesario, obtuvo dos constancias, una en "Análisis de Datos para Todos: Descubre Información Valiosa con la Ayuda de la IA" y otra en "Vacunación Pediátrica para Profesionales de la Salud". "Logramos certificarnos sin haber cursado un solo minuto gracias a la vulnerabilidad del sistema", comentó.

Ochoa Huerta mostró que el primer curso está certificado por el Gobierno de México, la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Salud (SSa), la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), la UNAM y el Tecnológico de Monterrey; el segundo, otorgado por el Hospital Civil de Guadalajara, está certificado también por el Gobierno de México y la SEP.

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Al escanear los códigos QR que contiene la Constancia otorgada, se puede ver que está validada; no obstante, más de dos horas después de haber revelado la información, a las 12:47 horas, la verificación de certificado del periodista fue invalidada.

Certificado invalidado de Claudio Ochoa. Foto: captura de pantalla

Claudio Ochoa mencionó que, para evidenciar los errores de esta plataforma, también certificó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el curso "Corrupción"; al escanear el código QR de este certificado el estatus aparece como "No Validado" y fue dado de baja a las 13:05 horas.

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Certificados de Claudio Ochoa y Sheinbaum. Foto: tomada de X @ClaudioOchoaH

Certificado invalidado de Claudio Ochoa. Foto: captura de pantalla

¿Qué es Saberes?

La plataforma Saberes es un proyecto del gobierno federal que ofrece cursos en matemáticas, inglés, vacunación pediátrica e incluso manejo de fuentes radioactivas.

Cursos que ofrece la plataforma Saberes. Foto: captura de pantalla

Entre los cursos que se pueden observar en la plataforma se encuentran: Alfabetismo Mediático e Informacional, Álgebra lineal, Aprendizaje Maker para el diseño de proyectos con tecnología, Bienestar ambiental sostenible, Cómo resolver un conflicto médico-paciente en la CONAMED, Comunicación Inteligente: Mejora tus Textos y Presentaciones con IA, Control sanitario de frutas y hortalizas frescas y/o mínimamente procesadas, Curaduría de recursos educativos en línea, Curso básico de Farmacovigilancia, Curso de IA para profesores e instructores, Ética profesional, entre otros.

Cursos que ofrece la plataforma Saberes. Foto: captura de pantalla

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El 21 de noviembre del año pasado la Presidenta y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, presentaron esta plataforma como una opción para impartir cursos y capacitación de forma gratuita y en línea, aliándose a universidades de prestigio del país como la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México (UNAD), el Tecnológico Nacional de México, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad de Guadalajara (UDG), la Benemérita UNiversidad Autónoma de Puebla (BUAP), y hospitales como el Hospital Civil de Guadalajara.

Hasta el momento, ninguna institución federal ni el gobierno de México se han pronunciado por el caso.

Claudio Ochoa exhibe fallas en Plataforma Saberes. Foto: captura de pantalla

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