En el marco del Día Internacional de la Juventud, que se conmemora el 12 de agosto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Servicio Nacional de Empleo (SNE), llevarán a cabo durante este mes la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2026, una estrategia que busca acercar oportunidades de trabajo formal a las y los jóvenes en las 32 entidades del país.

Además, se impartirán 117 talleres gratuitos para apoyar a las y los asistentes en la elaboración de su currículum, la preparación para entrevistas de trabajo y el fortalecimiento de habilidades para facilitar su incorporación al ámbito laboral, especialmente para quienes buscan su primer empleo o cuentan con poca experiencia.

La STPS informó que las personas asistentes también podrán registrarse en el Portal del Empleo (www.empleo.gob.mx), conocer las ofertas disponibles en su localidad y en otras entidades del país, así como acceder a los servicios permanentes y gratuitos de orientación y vinculación laboral que ofrece el SNE.

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Destacó que esta estrategia forma parte de las acciones del Plan México para fortalecer el empleo formal y ampliar las alternativas laborales para las juventudes, al tiempo que facilita a las empresas el acceso a talento y acompañamiento en sus procesos de contratación con igualdad de oportunidades y respeto a los derechos laborales.

Las personas interesadas pueden consultar las fechas, sedes y requisitos de participación en el sitio oficial ferias.empleo.gob.mx, comunicarse al teléfono 079, disponible las 24 horas, o acudir a la oficina del Servicio Nacional de Empleo más cercana.

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