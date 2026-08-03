Porsche no solo fabrica deportivos como el 911, Cayenne o Taycan. La marca alemana también impulsa un proyecto social que lleva 15 años ayudando a familias en situación de vulnerabilidad en América Latina, incluyendo México.

A través de una alianza con la organización TECHO, Porsche participa en la construcción de viviendas progresivas y de emergencia para comunidades con necesidades habitacionales. Se trata de un programa que va mucho más allá de la industria automotriz y que involucra a clientes, colaboradores, distribuidores y cientos de voluntarios.

Porsche construye casas en México junto con TECHO

En México, Porsche ha participado en distintas jornadas de construcción de viviendas. Una de las más recientes se realizó en la comunidad de La Quebrada, Tlalpan CDMX, donde más de 50 voluntarios colaboraron para levantar 4 viviendas progresivas destinadas a familias en situación vulnerable.

Porsche construyó la casa número 911

La alianza entre Porsche Latin America y TECHO comenzó en 2011. Desde entonces, el programa ha logrado construir 911 viviendas en 18 países de América Latina, beneficiando a miles de personas. Durante 2025 se edificaron 51 nuevas viviendas con la participación de 765 voluntarios.

Y el día 2 de agosto del 2026, la marca alxanzó la vivienda número 911, una cifra elegida como homenaje a su deportivo más emblemático.

No solo construyen viviendas

El proyecto también incluye programas de capacitación para jóvenes en situación vulnerable. Porsche y TECHO impulsan talleres de mecánica automotriz que buscan facilitar la inserción laboral de los participantes. Hasta ahora, más de 70 jóvenes han sido capacitados mediante esta iniciativa y durante 2026 continuarán desarrollándose nuevos cursos.

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Además, la alianza ha brindado apoyo durante emergencias naturales como terremotos, huracanes, incendios forestales y la pandemia, mediante la entrega de kits de ayuda humanitaria y otros programas comunitarios.

Un lado poco conocido de Porsche

Con la construcción de la vivienda número 911, Porsche alcanzó uno de los objetivos más representativos de su alianza con TECHO. Aunque el número está ligado a su deportivo más emblemático, en esta ocasión representa una familia más que ahora cuenta con un hogar.

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