Dos semanas después de que España se consagró campeón del Mundial 2026, la Federación Mexicana de Futbol compartió un comunicado en el que presumen resultados y récords históricos durante el verano mundialista. Con estadísticas y gráficas, mostraron las marcas obtenidas en asistencia, audiencia y conexión con la afición, además del mejor resultado del Tri en Mundiales desde 1986.

De entrada, presumieron que "México sumó 789 mil 766 asistentes en sus estadios, con ocupación del 100 por ciento en las tres sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey", pero además, al mencionar a los aficionados que no pudieron apoyar desde las tribunas, destacaron que "los cinco partidos de la Selección Nacional acumularon un alcance de 251.9 millones de personas en México y Estados Unidos". El partido más visto, fue el de octavos de final contra Inglaterra, con una cifra récord de 97.55 millones de personas disfrutando el partido a través de la televisión.

Uno de los aspectos más destacados para la FMF fue la conexión recuperada con la afición, reflejada en los festejos en el Ángel de la Independencia, la asistencia en los estadios, las interacciones en redes sociales y la venta de playeras. La camiseta titular del Tri, "fue la más vendida dentro del portafolio de la marca, superando a otras selecciones icónicas.

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Desde el punto de vista deportivo, la Federación recuerda con orgullo que los dirigidos por Javier Aguirre cerraron la fase de grupos con nueve puntos, seis goles a favor y cero en contra; la primera victoria en eliminación directa en 40 años y haber sido "la selección mejor posicionada de la Concacaf, la segunda mejor del continente americano y el anfitrión con mejor resultado deportivo, por delante de Estados Unidos y Canadá".

No sólo destacaron el desempeño colectivo, también mencionan la presencia de Julián Quiñones en los Power Rankings del Mundial 2026 como uno de los mejores jugadores del torneo.

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Finalmente, a pesar de las críticas y señalamientos en contra recibidos esta semana, la FMF respaldó y agradecidó el trabajo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. De hecho, mencionan que "refrendamos nuestra confianza en el liderazgo de FIFA y acompañamos las acciones encaminadas a que el futbol siga creciendo y consolidándose en todos los rincones del planeta a través de la unidad entre las asociaciones miembro".