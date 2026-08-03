Dolores Hidalgo, Guanajuato. - Una riña durante la celebración de una boda dejó el saldo de un hombre muerto, otro lesionado y que la novia se quedara sola luego de que su pareja se dio a la fuga por estar presuntamente implicado en la agresión, en la comunidad Las Mojoneras del municipio de Dolores Hidalgo.

La tragedia ocurrió la noche de este domingo 2 de agosto de 2026 en un inmueble de dicha comunidad ante la mirada de decenas de invitados de poblados y comunidades vecinas.

Los contrayentes habrían anunciado su unión en redes sociales y que sería amenizada por la banda musical “Negrete”.

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El conflicto presuntamente comenzó con el arribo de dos hombres que montaban a caballo, quienes de acuerdo a versiones preliminares comenzaron a generar desorden, por lo que los organizadores les pidieron que se alejaran, sin embargo, siguieron ahí.

Eso generó que de las palabras siguieran los golpes entre varios de los asistentes, entre ellos el recién casado identificado como Jordy.

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En la zacapela un hombre murió por heridas de arma blanca y su hermano quedó herido, mientras los invitados se alejaban.

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Las sillas y mesas quedaron tiradas, el grupo musical dejó de tocar; y el novio escapó del lugar antes de que elementos policiales llegaran al punto.

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La autoridad municipal informó que conoció el hecho por una llamada al Sistema de Emergencias 911, por lo que se activó un operativo por parte de elementos de la Policía Municipal, que se desplazaron a la comunidad Las Mojoneras, que se localiza en los límites de los municipios de Dolores Hidalgo y San Diego de la Unión.

En la sede del festejo paramédicos confirmaron el deceso de un hombre, mientras que otro herido con armada banca ingresó al Hospital General con apoyo de su familia.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó la muerte de un hombre y que otros presentan lesiones, por lo que integra una Carpeta de Investigación.

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dmrr