Un hombre de 25 años fue lesionado con un arma punzocortante en las inmediaciones de la estación Lagunilla del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), policías auxiliares adscritos al Metro tomaron conocimiento de la agresión y trasladaron al joven al área de primeros auxilios de la estación, donde solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Por su parte, la Alcaldía Cuauhtémoc informó que personal de Protección Civil acudió al cruce de las calles López Ratón y Peralvillo para brindar atención prehospitalaria al lesionado, quien señaló haber sido agredido por varias personas.

Lee también Caen tres presuntos extorsionadores en la alcaldía Benito Juárez; exigían pagos mensuales a un comerciante

Durante la valoración médica se detectó que presentaba una herida penetrante en el tórax y dificultad para respirar, por lo que fue estabilizado y trasladado de inmediato a un hospital, donde ingresó al área de choque para recibir atención médica especializada.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) participaron en el traslado del joven, mientras que las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer la agresión e identificar a los responsables.

[Publicidad]

La Alcaldía Cuauhtémoc informó que mantiene coordinación con las instituciones de seguridad y salud para atender este tipo de emergencias y salvaguardar la integridad de la población.

Lee también Nuevo acceso del Metro Chabacano al Jardín Flotante facilita la movilidad; usuarios aseguran que mejora el ingreso

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

js