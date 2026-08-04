En 2023 un estudio ambientalista reveló que 40% de las especies de insectos, sobresaliendo las abejas, estaban sufriendo una importante reducción en su población, debido a los cambios en su hábitat provocado por los humanos, lo cual significaría que en unas cuantas décadas su desaparición sería total.

“Es algo silencioso, pero está pasando, es algo multifactorial y no sabemos muy bien cómo nos va a afectar, pero va a pasar”, reflexiona la realizadora Sofia Carrillo.

Y como el cine es justo para hablar de cualquier tema, la animadora tapatía se encuentra preparando el rodaje de Insectario: despertar, cinta realizada en técnica de stop motion, en la que se imaginará un mundo sin esos pequeños seres.

La primera imagen se dio a conocer en junio el marco de Annecy, el festival de animación más importante del orbe, por parte de Inicia Films, la casa española coproductora.

El stop motion, técnica elegida para el filme, consiste en usar marionetas que se van moviendo milimétricamente para luego tomarles fotos y, con 24 de ellas, generar apenas un segundo de película.

Sofía es conocida en el medio por sus cortometrajes, también realizados en stop motion, Cerulia y La casa triste, además de formar parte de las manos nacionales que colaboraron en Pinocho de Guillermo del Toro.

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Ahora, además de Inicia Films, cuenta con el apoyo de Pimienta Films, de Nicolás Celis, uno de los artífices de la oscareada ROMA.

Insectario: despertar sigue a Lexi, una joven que conserva especímenes en una colección para su tío, el Dr. Krause, un entomólogo. Tras quitarle el alfiler que sujeta a una rara polilla Attacus atlas, la lleva a su casa para ocultar su error, pero descubre que el lepidóptero ha vuelto a la vida.

“Estamos hablando de que al mundo le falta color, no es verlo desde un punto sin esperanza, porque creo no estamos para más cosas negativas, pero sí creo es el momento de imaginarnos, aún, qué pasaría”, comenta Carrillo en entrevista.

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Con videojuego

Por ahora la cineasta y Juan Medina dirigieron el corto Broken promises, basado en el videojuego internacional de terror Little Nightmares.

Para el corto se desarrolló junto con Bandai Namco Entertainment la historia de una pequeña que, encerrada en un ático, descubre que un monstruo acecha tras cada sombra.

“Está inspirado en el universo del videojuego que es muy querido, oscuro y onírico, fue mucho trabajo que hicimos con ellos, conocer su Biblia (creativa) y entender la lógica de estos universos, todo esto, desde 2024”, comenta Carrillo.

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Broken promises forma parte de la sección Películas Comisionadas para la Televisión. El Taller del Chucho, proyecto tapatío que apoyó a Pinocho, fue contactado directamente para trabajar en el corto.

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